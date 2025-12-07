El diálogo del VAR en el penalti de Aritz contra el Alavés: «Estáis los dos de acuerdo, ¿no?» Tanto Arberola Rojas como Del Cerro Grande en la sala de videoarbitraje no tuvieron dudas tras ver las imágenes: «Está muy extendida, sí, es penalti»

Javier Arberola Rojas, revisando la jugada de Aritz en el VAR que acabó siendo el 1-0 con el que acabó el partido.

A. Algaba Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:39

La Real Sociedad perdió este sábado ante el Alavés por 1-0 gracias a un penalti señalado al filo del descanso. En un córner del equipo local el balón entró botando en el área y golpeó en el brazo de Aritz Elustondo, que se encontraba agarrando de la camiseta al delantero Lucas Boyé para no perder su marca. La acción no fue señalada de primeras por el colegiado Javier Arberola Rojas, pero segundos después y antes de señalar el fin de la primera mitar fue avisado por el árbitro del VAR, Carlos del Cerro Grande, para que fuera a ver esa acción al considerarla punible.

La RFEF ha publicado la conversación que mantuvieron ambos colegiados a la hora de revisar la acción. Como siempre el árbitro de la sala VOR avisa a su colega de campo por el pinganillo por la posible acción punible. «Javier, te recomiendo una revisión por un potencial penalti», apunta Del Cerro Grande. Antes de acercarse Arberola Rojas hasta la pantalla, el propio árbitro principal quiere aclarar si ha consenso entre el colegiado principal del VAR y el asistente que también acompaña a este juez en la misma sala. «Estais los dos de acuerdo, ¿no?», pregunta Arberola mientras va a la pantalla.

El árbitro de campo pide distancia a los jugadores y técnicos mientras revisa la acción. «Te voy a poner el punto de contacto del jugador número 6 y tengo otra cámara si es necesario», le dice Del Cerro, con la imagen parada del balón golpeando el brazo de Aritz. «Dame otra toma... sí está muy extendida (la mano)», señala Arberola. «Te dejo otra cámara para que veas que le está sujetando y la mano está extendida por consecuencia de esa acción, ¿vale?», añade el árbitro VAR. «Está muy extendida, sí. Es penalti», remata Arberola Rojas ante de girarse y señalar la pena máxima que fue transformada a la postre por Lucas Boyé.

Segundo penalti en contra de la temporada

Dicha pena máxima fue la segunda que le señalan en contra a la Real en lo que va de temporada. La primera llegó en la segunda jornada de Liga en Anoeta, con un penalti de Jon Martin al delantero del Espanyol Roberto Fernández. Remiro detuvo en un primer momento el penalti, que fue repetido por la entrada antes de tiempo de Aramburu en el área. Puado no falló a la segunda.