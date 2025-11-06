El día que el Elche dejó a la Real Sociedad sin final de Copa

José Ramón Esnaola no puede evitar a pesar de su gran estirada el gol del Elche en Atocha en el segundo partido de la semifinal.

Miguel González San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Real Sociedad y Elche han coincido 19 temporadas en Primera División y sus enfrentamientos reflejan una clara superioridad txuri-urdin: 23 victorias, siete empates y ocho derrotas. Es más, desde que se inauguró en 1976 el actual campo del conjunto ilicitano, el Martínez Valero, antes llamado Nuevo Altabix, el cuadro guipuzcoano también presenta un balance favorable en sus visitas ligueras, con cinco victorias, cuatro empates y solo tres derrotas. Sin embargo, la madre de todas las batallas entre ambos clubes no se dio en Liga sino en la Copa de 1969, cuando se vieron las caras en una semifinal que necesitó de un tercer partido para desempatar. Pero empecemos por el inicio.

La Real hacía dos años que había subido a Primera en Puertollano y mantenía la inercia positiva de aquel ascenso con Andoni Elizondo en el banquillo. La gran mayoría del equipo no superaba los 25 años: Esnaola, Gorriti, Martínez, Lema, Gaztelu, Arzak, Urreisti, Boronat... Ormaetxea y Mendiluce, que tenían 29, eran los veteranos. Esa temporada 68/69 acabó séptima a dos puntos de Europa ganando en Atocha a tres de los cinco primeros, al Las Palmas, subcampeón, Barcelona y Valencia.

Sin embargo, su gran éxito llegó en la Copa, que entonces se disputaba una vez que concluía la Liga a mediados de abril. En octavos eliminó al Barcelona tras golearle por 5-1 en el partido de ida con tantos de Urreisti (2), Silvestre, Arzak y Gaztelu. En cuartos apeó al Atlético tras sorprenderle allí (1-2) y mantener la ventaja en casa en la vuelta (1-1), lo que le dio el pase a las semifinales. El sorteo le emparejó con el Elche y en la otra eliminatoria se midieron el Granada y el Athletic. De los cuatro, el blanquiazul era el equipo que mejor clasificación había obtenido en la Liga, así que estaba ante una gran oportunidad de ganar un título.

Un joven Real que venía de ascender dos años antes dejó en la cuneta a Barcelona y Atlético para alcanzar las semifinales

El Elche era un rival complicado. Venía de ser noveno en el campeonato liguero y encajaba muy pocos goles. En 30 jornadas solo le habían marcado 23. Además, era el único que le había ganado al Real Madrid, que aquel año se paseó en la Liga. Tenía en la portería a Josetxo Araquistain, que había sido campeón de Europa con el Madrid, y cuatro internacionales en sus filas: Canós, Ballester, Asensi y el goleador Vavá. Un equipo peligroso.

El choque de ida se disputó en terreno ilicitano el domingo 1 de junio. Iturrioz, cronista de El Diario Vasco en aquella época, titulaba en la previa 'Optimismo realista sin euforia exagerada'. La Real viajó en Talgo hasta Madrid, hizo noche y al día siguiente tomó un avión que le llevó a Alicante, donde fue recibida con una ola de calor. Y el partido estaba fijado para las cinco de la tarde...

Ampliar Once de la Real: Esnaola, Gorriti, Santamaría, Ormaetxea, Arzak, Gaztelu, Urreisti, Urtiaga, Silvestre, Mendiluce y Arambarri. KUTXATEKA

Además de por las altas temperaturas, el encuentro estuvo condicionado por el penoso estado del terreno de juego, totalmente seco. Escribió Iturrioz que presentaba un aspecto «impropio de Primera» y que tanto el jugador local Asensi como el entrenador Maspoli criticaron con dureza la situación del campo. «El Elche se vio obligado a pasar un rodillo del mayor calibre para que dentro de la dureza de la cancha se pudiera jugar apisonando la hierba que luce apelmazada».

Con semejantes augurios, todo lo que podía salir mal salió peor. El Elche, que en un campo tan estrecho basaba su peligro en los saques de banda directos al área de Asensi –que luego hizo carrera en el Barcelona–, marcó de esa manera en el minuto 7 por medio de Casco. De igual forma lo hizo Curro antes del descanso en un momento en el que la Real estaba con diez por lesión de Lema. En la segunda parte Casco hizo el tercero y tanto Gaztelu como Gorriti remataron a la madera. La suerte, desde luego, fue esquiva a los realistas esa tarde.

Elche Blas; Ballester, Iborra, González; Lezcano, Llompart; Emilio, Curro, Vavá, Asensi y Casco. 3 - 0 Real Esnaola; Gorriti, Martínez, Ormaetxea; Arzak, Lema; Urreisti, Urtiaga, Gaztelu, Mendiluce y Corcuera. Goles: 1-0, min. 7: Casco. 2-0, min. 40: Curro. 3-0, min. 59: Casco.

Árbitro: Martín Álvarez.

Incidencias: partido jugado el domingo 1 de junio de 1969. Buena entrada aunque lejos del lleno en el viejo Altabix. Mucho calor y terreno de juego duro. Los jugadores de la Real lucieron brazaletes negros por la muerte de Silvestre Igoa.

Remontada con Atocha volcada

A pesar de los tres goles de desventaja, en Gipuzkoa no se dio la eliminatoria por perdida y Atocha registró un lleno hasta la bandera el sábado día 7 a las ocho y media de la tarde. El club hizo un llamamiento en este periódico solicitando «la aportación del público con sus incansables voces de ánimo a nuestros jugadores para lograr remontar el tanteo adverso y disputar la final».

Ampliar Algarabía. La grada de Atocha celebra alborazada uno de los goles de la Real que le acercaba a la final de la Copa. KUTXATEKA

Elizondo, que tenía las importantes bajas de José Mari Martínez en defensa y Boronat en ataque, formó con Esnaola; Gorriti, Santamaría, Ormaetxea; Arzak, Gaztelu; Urreisti, Urtiaga, Silvestre, Mendiluce y Arambarri. A la media hora marcó Urreisti después de que el meta Blas rechazara un duro disparo de Urtiaga. Sin embargo, en el arranque de la segunda parte un error de entendimiento entre Gorriti y Esnaola derivó en el 1-1 de Casco. Todo parecía perdido.

Pero la Real no arrojó la toalla y llevada en volandas por la afición marcó de penalti el 2-1 en el minuto 66. Silvestre transformó unas claras manos de Ballester dentro del área. En los últimos siete minutos de partido Urtiaga marcó de falta en el 83 y Silvestre hizo el cuarto que igualaba la eliminatoria en el 86. Contaba Iturrioz en estas páginas que «en los cuatro últimos minutos jamás hemos visto Atocha en semejante tensión y con tal entrega en el apoyo de sus jugadores. El árbitro Medina Iglesias silbó el final casi sin prolongación cuando había motivos más que sobrados para haberlo continuado otros cuatro o cinco minutos».

Real Sociedad Esnaola; Gorriti, Santamaria, Ormaetxea; Arzak, Gaztelu; Urreisti, Urtiaga, Silvestre, Mendiluce y Arambarri. 4 - 1 Elche Blas; Ballester, Iborra, González; Lezcano, Llompart; Serena, Curro, Vavá, Asensi y Casco. Goles: 1-0, min. 31: Urreisti. 1-1, min. 47: Casco. 2-1, min. 66: Silvestre de penalti. 3-1, min. 83: Urtiaga. 4-1, min. 86: Silvestre.

Árbitro: Medina Iglesias.

Incidencias: sábado 7 de junio. Lleno a reventar en Atocha con un público entregado. Debutó Santamaria en la Real por la lesión de José Mari Martínez.

Escándalo en el Bernabéu

Dado que aún no se habían implantado las tandas de penaltis para resolver las eliminatorias empatadas, se jugó un partido de desempate tres días después, el martes 10, en el Bernabéu ante 80.000 espectadores.

El conjunto de Andoni Elizondo empezó mejor y obligó a intervenir varias veces a su portero, el azkoitiarra Josetxo Araquistain, recientemente desaparecido y que había jugado antes en la Real y en el Real Madrid. Esnaola, mientras tanto, era un espectador más en la otra portería.

El partido de desempate se vio condicionado por la polémica expulsión de Santamaría en el minuto 40 con 0-0 en el marcador

Pero el partido se rompió en el minuto 40 cuando el árbitro interpretó un choque entre Santamaría y Asensi como jugada de tarjeta roja para el realista, a pesar de que este se llevó la peor parte. Contó Iturrioz que «Asensi le echó todo el teatro que pudo revolcándose en el suelo y Tejerina fulminó a Santamaría camino de los vestuarios. Un disparate que reprobó el público, que a partir de ese momento se entregó al apoyo de la Real». En la segunda parte, con uno menos y con el esfuerzo físico de la remontada en Atocha aún reciente, el conjunto blanquiazul encajó los goles de Casco y Asensi.

Elche Araquistain; Ballester, Iborra, González; Lezcano, Llompart; Emilio, Curro, Vavá, Asensi y Casco. 2 - 0 Real Sociedad Esnaola; Gorriti, Santamaría, Ormaetxea; Arzak, Gaztelu; Urreisti, Urtiaga, Silvestre, Mendiluce y Arambarri. Goles: 1-0, min. 49: Casco. 2-0, min. 81: Asensi.

Árbitro: Pascual Tejerina. Expulsó a Santamaria (m.40) por un choque con Asensi y amonestó a Arambarri, Arzak, Urreisti y Ormaetxea por protestar esa decisión.

Incidencias: 80.000 espectadores se dieron cita el martes 10 de junio en el Bernabéu en el partido de desempate.

Así fue como se frustró la que habría sido primera final de Copa entre los dos principales conjuntos vascos y que tuvo que esperar hasta 2021 para producirse con el desenlace por todos conocidos: gol de Oyarzabal y título txuri-urdin.

Reporta un error