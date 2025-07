Los detalles de las nuevas camisetas de la Real: el regreso de las cuatro rayas, el guiño a Arconada y una segunda rompedora

A. Algaba Viernes, 4 de julio 2025, 14:57 Comenta Compartir

La Real Sociedad ha presentado las que serán sus dos camisetas de competición con las que disputara LaLiga y la Copa del Rey en la temporada 2025/2026. La camiseta principal, txuri-urdin con franjas verticales como siempre, incluye ciertas modificaciones y novedades con respecto a temporadas anteriores y la segunda, como es habitual, es mucho más rompedora e incluye un detalle muy raro en las últimas décadas.

Vayamos por partes. La primera equipación presenta varias novedades. Respetando nuestra identidad, explica el club, la camiseta ofrece soluciones gráficas innovadoras. Combina cuatro rayas azules con tres blancas, como se refleja en la bandera de nuestro escudo, alternando a su vez líneas gruesas con líneas más delgadas. La Real recupera así las cuatro franjas azules verticales en el frontal de la camiseta, algo que no sucedía desde la temporada 2021/2022. Desde entonces la apuesta del club y de Macron ha sido el de colocar tres líneas azules gruesas en el pecho, una menos que ahora. Además, las franjas blancas están divididas con una fina línea azul.

El escudo está bordado y el cuello, en esta ocasión, será redondo. En la parte trasera luce la ikurriña y los dorsales serán blancos sobre fondo azul. En la camiseta también se recoge un guiño al 50 aniversario del debut de nuestra mayor leyenda, Luis Arconada. Ese detalle se encuentra justo en la parte interior del cuello, donde figura la talla de la prenda.

Además, los remates de las camiseta, tanto en las mangas como en el cuello, son de color negro, tal y como sucedió hace dos temporadas.

El escudo en el pecho

Como es habitual, la camiseta suplente siempre suele ser una apuesta arriesgada, innovadora y rompedora. Y este año, aunque con el color no es tan llamativa como en otras temporadas, la posición del escudo en la elástica sí que ha llamado la atención. Y es que no es nada habitual que el escudo del equipo figure en el centro del pecho y no en la parte izquierda de la camiseta, algo poco habitual y apenas visto en ninguna prenda de competición de la Real Sociedad.

La segunda equipación destaca también por el efecto del mármol y la combinación de colores gris antracita, combinado con plata.

