«En el descanso hemos dicho que había que meter una marcha más», indica Sergio

Sergio Francisco compareció con la alegría contenida en la sala de prensa del Jesús García Calvo después de sellar la clasificación para la segunda ronda de la Copa. «Era un partido que preveíamos, sabíamos que no iba a ser sencillo y ésa ha sido la realidad. Hemos empezado bien el partido, con seguridad, queríamos hacer gol lo antes posible, lo hemos conseguido y a partir de ahí el equipo ha bajado su nivel de intensidad y han creado oportunidades. En el descanso hemos hablado que había que subir una marcha más y la segunda parte la hemos controlado mejor y han llegado más goles», explicó.

«Hemos hecho un partido completo. No es sencillo enfrentarse a rivales que tienen ante sí un partido diferente, lo hemos hecho bien y hemos conseguido la clasificación, que es lo que queríamos», indicó. Sobre el once que alineó compuesto por jugadores menos habituales, manifestó que «hemos aprovechado para dar minutos a esos jugadores con menor participación». Destacó las actuaciones individuales y la «máxima implicación» que demostraron sus futbolistas, a pesar de comentar que «a nivel colectivo no están acostumbrados a jugar juntos».

Cuestionado sobre Sadiq, Sucic y Goti, consideró que «han estado al nivel y han participado bien en el tramo en el que hemos estado mejor. Los tres están aportando en la dinámica de entrenamiento, estoy contento con ellos y seguro que a partir de ahora van a tener más participación».

Sobre el Negreira, opinó que «me ha parecido un muy buen equipo» y puso el énfasis en el campo «que para ser de preferente el césped estaba perfecto. El rival, por tramos en la primera parte, nos ha igualado y tiene mucho mérito».

Por último, apuntó que los últimos resultados que ha cosechado el equipo «refuerzan al equipo y nos ayudan a seguir creciendo. Ahora nos toca centrarnos en el derbi, porque queremos hacerlo bien en casa», concluyó.

