Desatasca el rey de la Copa

Algunas veces tan solo hace falta alargar la pierna para decidir un partido. Es lo que hizo Mikel Goti dentro del área del Reus ... para anotar el gol que rompió la igualdad en el marcador. Estaba en el lugar adecuado, en el momento indicado. Un golpeo con la puntera prácticamente para poder encauzar el pase a los dieciseisavos de final del torneo.

El vizcaíno leyó bien la jugada que nació de un centro de Barrenetxea por izquierda. Esperó que Sadiq devolviera el balón al interior del área pequeña para remachar a quemarropa. No pasará a la historia como el gol más estético, pero su valor fue mayúsculo.

Su mapa de calor Se movió en la tercera altura del centro del campo, tanto por derecha al inicio, como por izquierda después. También se abrió para recibir y avanzar.

Goti es el rey en la Copa. Continúa con su particular idilio en la competición del K.O. Sin necesidad de desplegar el juego más brillante, se está mostrando eficaz ante portería rival. Es el segundo tanto en la presente edición. También abrió el camino de la victoria en Negreira con otra asistencia de Sadiq.

El de Gorliz ha conseguido formar una buena asociación con el nigeriano. Uno asiste y el otro define. Es lo que tiene la Copa. Crea parejas inesperadas. Goti, a falta de minutos en Liga, está sabiendo responder en la competición en la que la Real tiene depositadas muchas esperanzas una temporada más.

Sin Europa, los teóricos suplentes no van a tener tantas oportunidades para dejarse ver sobre el césped esta temporada, por eso cobra mayor importancia la Copa. Goti, por si acaso, no desaprovecha la oportunidad. Ya se estrenó como goleador del primer equipo la pasada campaña en Alicante ante el Jove Español y ayer siguió con su feliz historia en Reus.

Cambio de banda

Desatascó la clasificación a dieciseisavos con un gol práctico nada más reanudarse el partido del descanso. Antes ya había dejado destellos de su calidad. Amagó con mucha inteligencia para dejar pasar el esférico en la acción que Marín puso un balón franco a Carrera en la primera mitad.

Después de anotar cambió de banda. Pasó de la derecha a la izquierda y mostró su habilidad con la pelota en los pies para pisar y deshacerse de varios rivales. Fue objeto de faltas por pura impotencia de sus marcadores, incapaces de sacarle el balón de sus pies.

Ya dejó detalles interesantes ante el Villarreal en el último compromiso liguero. Puede ser algo más que el comodín de la Copa, pero eso ya depende de Sergio Francisco. La Real avanza en Copa y Goti lo hace con ella. Aguardan ya los dieciseisavos de final.