Otro derbi para la historia

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

Decía Eduardo Galeano en su maravilloso 'El fútbol a sol y sombra' que «el gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco». Han pasado ya casi 48 horas del gol de Gorrotxategi, pero el orgasmo sigue sacudiendo al hincha txuri-urdin, que independientemente de lo que suceda durante la semana irá levitando a trabajar hasta que el equipo vuelva a competir el viernes en Elche. El fin de semana se redondeó ayer con el histórico triunfo de la Real sobre el Barcelona en Liga F. Derbis vascos se han jugado muchos, hasta un total de 178 desde esa eliminatoria copera de 1922, y solo en el del sábado uno de los dos equipos ganó a su eterno rival con un gol en el descuento.

Gorrotxategi pasará a la historia como el artífice de uno de los tantos más gritados en un derbi junto al inolvidable penalti de Oyarzabal en La Cartuja. Ni punto de comparación entre uno y otro por lo que supuso el de la final de Copa, pero sin duda que el tanto del otro eibarrés puede ser todo un punto de inflexión en una temporada con un inicio irregular pero que poco a poco va enderezándose.

La Real fue tremendamente superior al Athletic en el derbi de Anoeta, pero lo cierto es que los rojiblancos compitieron y aprovecharon dos de las pocas llegadas que tuvieron. Las jugadas a balón parado fueron clave para que los de Valverde se mantuvieran con vida en el encuentro, pero, a los puntos, los de Sergio fueron mucho mejores. Eso sí, a los noventa minutos había reparto de puntos. Escenario complicado porque era desafiar a la historia. Nunca antes Real y Athletic ganaron un encuentro en el tiempo añadido, ni en los 157 derbis que se han jugado desde la creación de la Liga en 1928 ni tampoco en los otros 19 encuentros de Copa en los que se han visto las caras.

Hasta que Gorrotxategi empujó con toda Gipuzkoa ese balón a la red. El eibarrés lo intentó desde la frontal, pero su remate fue defectuoso para convertirse en un pase perfecto a Oyarzabal, que devolvió la pared de igual manera. Gorrotxategi estaba listo para dejar su impronta en el partido por excelencia del fútbol vasco. El canterano le pegó de manera tan violenta a la pelota que Jon Martín se tuvo que lanzar al suelo al ver a su compañero con los ojos ensangrentados buscando el tercer tanto del encuentro. Unai Simón solo pudo seguir el balón con la mirada.

Anoeta estalló de júbilo, tanto en la grada como en el césped, donde los jugadores suplentes corrieron a la piña formada en el córner. También se repitió otra bonita imagen con esa vuelta de honor al campo para celebrar la tercera victoria consecutiva del equipo. Los jugadores se dirigieron primero al fondo de la grada familiar para terminar cantando junto a Bultzada. La alegría era tal que Aihen cogió el micrófono para dirigir cánticos. La fiesta también se trasladó al vestuario para poner fin a un derbi que pasará a la historia por cómo se alcanzó el triunfo.

Dominio desde la 67/68

Desde que la Real ascendiera a Primera en Puertollano, lo que se puede considerar la época más moderna del club y cuando ya consiguió asentarse en la élite, los txuri-urdin salen favorecidos en los duelos directos ante el Athletic en Liga. En esa primera temporada se empataron los dos encuentros con el mismo resultado (1-1), pero a partir de ahí la Real tiene un bagaje favorable. En competición doméstica se han disputado un total de 111 derbis y la Real se ha impuesto al eterno rival en 45 ocasiones. El Athletic, por su parte, ha saboreado 36 victorias mientras que en 30 partidos hubo reparto de puntos con sendos empates. En el apartado goleador también sale beneficiada la Real con un total de 150 goles a favor con los tres del sábado mientras que ha recibido muchos menos en contra, 127.

Ese dominio también se ha podido disfrutar en Copa porque, además de la final ganada en La Cartuja con ese penalti de Oyarzabal en 2021, en la temporada en la que la Real ganó la Copa al Atlético en La Romareda, Real y Athletic se citaron en semifinales. En la ida de la eliminatoria no hubo goles en Atocha en un partido muy igualado mientras que la Real asaltó San Mamés gracias a un solitario gol de Bakero en la vuelta. Los de Toshack alcanzaron la final dejando por el camino al Athletic, por lo que el triunfo final supo mucho mejor.

Volviendo a la actualidad, con la derrota del sábado el Athletic suma nueve derbis sin ganar en Anoeta. El saldo es de seis victorias de la Real (3-1, 2-1, 2-1, 3-1, 3-0 y 3-2) y luego tres empates (1-1, 1-1 y 0-0). Para recordar el último triunfo rojiblanco en el feudo txuri-urdin hay que remontarse a la temporada 16/17 con Eusebio en el banquillo local y precisamente con Ernesto Valverde en el visitante. Los vizcaínos se impusieron por 0-2 gracias a los goles de Raúl García –de penalti– e Iñaki Williams ante una Real que ya no se parece en nada a aquella. El capitán era Xabi Prieto mientras que Yuri e Iñigo Martínez defendían la camiseta txuri-urdin. Jon Martín, titular el sábado, tenía 10 años.

Reporta un error