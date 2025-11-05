Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Hubo una pequeña trifulca al final del partido, producto de la tensión vivida dentro y fuera del campo, pero el 'fair play' presidió mayoritariamente ... el duelo entre la Real Sociedad y el Athletic celebrado el pasado sábado en Anoeta. También fue un derbi de guante blanco en la grada, toda vez que el delegado de LaLiga no recogió un solo cántico insultante, intolerante o que incitara a la violencia en los 90 minutos de encuentro más descuentos. Y eso que el coliseo donostiarra acogió a 37.685 espectadores, con nutrida presencia también de seguidores rojiblancos. Por contra, en El Sardinero de Santander, con motivo del Racing-Sanse, sí que se recogieron insultos contra los vascos y en concreto contra Bultzada, grupo de animación de la escuadra txuri-urdin, el pasado viernes.

El informe elaborado por la Comisión Nacional Antioviolencia con la información ofrecida por los directores de partido de LaLiga recoge denuncias procedentes de cuatro partidos: Oviedo-Osasuna, Betis-Mallorca, Atlético de Madrid-Sevilla y Getafe-Girona. Ahí no figuraba el partido de Anoeta. Entre otros clásicos, en el Coliseum getafense se recogieron cánticos insultantes como «Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret», «Oe, oa, todos los días nos pita un subnormal» o «Puto rojo el que no bote, es». De similar calado fueron los insultos recabados en Oviedo, mientras que en cancha del Betis se acordaron de su archienemigo Sevilla.

Por su parte, hay un único punto en el informe relacionado con el partido entre el Racing de Santander y el Sanse del pasado viernes en El Sardinero, que reza lo siguiente: «En el minuto 16 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación de Fondo Preferencia Norte, situados tras la pancarta »La Gradona de los Malditos«, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico «ia, ia, puta Euskal Herría».2. En el minuto 31 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación de Fondo Preferencia Norte, situados tras la pancarta »La Gradona de los Malditos«, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Bultzada hijos de puta».

El documento remitido por LaLiga a la Comisión Antiviolencia y al Comité de Competición recalca que estos hechos mencionados sobre el partido de Santander se produjeron «únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado».