La afición de la Real Sociedad se volcó con su equipo en el derbi, pero con respeto Royo
Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

El delegado de LaLiga en Anoeta no recoge ningún incidente o cántico insultante de los casi 38.000 asistentes, pero sí el de Santander, en el Racing-Sanse: «Ia, ia, p... Euskal Herria»

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:11

Hubo una pequeña trifulca al final del partido, producto de la tensión vivida dentro y fuera del campo, pero el 'fair play' presidió mayoritariamente ... el duelo entre la Real Sociedad y el Athletic celebrado el pasado sábado en Anoeta. También fue un derbi de guante blanco en la grada, toda vez que el delegado de LaLiga no recogió un solo cántico insultante, intolerante o que incitara a la violencia en los 90 minutos de encuentro más descuentos. Y eso que el coliseo donostiarra acogió a 37.685 espectadores, con nutrida presencia también de seguidores rojiblancos. Por contra, en El Sardinero de Santander, con motivo del Racing-Sanse, sí que se recogieron insultos contra los vascos y en concreto contra Bultzada, grupo de animación de la escuadra txuri-urdin, el pasado viernes.

