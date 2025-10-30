El derbi arranca a las 16:30 horas: habrá recibimiento al autobús de la Real

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:43

El derbi ante el Athletic arranca a las 16.30 horas. Así ha bautizado la Real Sociedad en redes sociales el nuevo recibimiento al autobús ... del equipo que se producirá dos horas antes del encuentro ante el conjunto rojiblanco. El club txuri-urdin ha anunciado que al igual que en la semifinal de Copa ante el Real Madrid de la pasada temporada habrá un recibimiento masivo al equipo para que el primer gol se marque antes incluso de que el balón eche a rodar.

