El derbi arranca a las 16:30 horas: habrá recibimiento al autobús de la Real

El derbi ante el Athletic arranca a las 16.30 horas. Así ha bautizado la Real Sociedad en redes sociales el nuevo recibimiento al autobús ... del equipo que se producirá dos horas antes del encuentro ante el conjunto rojiblanco. El club txuri-urdin ha anunciado que al igual que en la semifinal de Copa ante el Real Madrid de la pasada temporada habrá un recibimiento masivo al equipo para que el primer gol se marque antes incluso de que el balón eche a rodar.

Al igual que ante el conjunto blanco habrá dos zonas para recibir al equipo, que bajará en autocar desde la zona de Hospitales. El bus girará en la primera rotonda y encarará la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el polideportivo Paco Yoldi.

El segundo tramo arrancará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos 200 metros para llegar al estadio y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17.

Nuevo recorrido hasta el Reale Arena del autobús de la Real los días de Partido Subida Hospitales A REALE ARENA B Velódromo Illunbe A Zona familiar de animación B Zona caliente de animación GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Nuevo recorrido hasta el Reale Arena del autobús de la Real los días de Partido Subida Hospitales A REALE ARENA B Velódromo Illunbe A Zona familiar de animación B Zona caliente de animación GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Nuevo recorrido hasta el Reale Arena del autobús de la Real los días de Partido Plaza de Aita Donosti Subida Hospitales Estación Topo Palacio del Hielo ZONA FAMILIAR DE ANIMACIÓN A Atano III REALE ARENA Polideportivo Miniestadio B ZONA CALIENTE DE ANIMACIÓN Velódromo Illunbe GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

De esta forma se esperan repetir imágenes tan bonitas como las que se vivieron la pasada temporada en el encuentro ante el Real Madrid. Cientos de aficionados se agolparon en el parking sur, en la zona de la grada Aitor Zabaleta, para dejarse la garganta animando al equipo.

Esa comunión equipo y afición será clave para que los tres puntos se queden en casa. En el último encuentro ante el Sevilla el grupo de animación Bultzada llenó la grada Aitor Zabaleta media hora antes del inicio del partido y no paró de animar incluso desde el calentamiento. La plantilla agradeció el gesto con una vuelta al campo que terminó en fiesta en la zona más animosa del estadio. Esperemos que se repita la imagen el sábado.