Las 10 noticias clave de la jornada
El debut soñado de cualquier equipo

Los potrillos logran la primera victoria de la temporada contra el Zaragoza (1-0) en Anoeta ante 6.318 aficionados

Xabier Manzanares

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:23

Hace apenas dos meses de aquella victoria que supuso el ascenso del filial a Segunda División, ante una marea de aficionados txuri-urdin que hicieron ... que Zubieta se quedara muy pequeño. Y ayer, en Anoeta, los pupilos de Jon Ansotegi pudieron comprobar de primera mano lo exigente que será sobrevivir en dicha categoría. Enfrente les esperaba un Zaragoza con las ideas muy claras: ser verticales y finalizar rápido las jugadas. Pero los potrillos, en bloque bajo, supieron aguantar los ataques de los maños para cosechar los primeros tres puntos de la temporada, que saben a gloria. El partido sirvió como 'masterclass' para una plantilla que tendrá por delante otras 41 jornadas en las que todo será a vida o muerte.

