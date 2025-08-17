El debut soñado de cualquier equipo

Hace apenas dos meses de aquella victoria que supuso el ascenso del filial a Segunda División, ante una marea de aficionados txuri-urdin que hicieron ... que Zubieta se quedara muy pequeño. Y ayer, en Anoeta, los pupilos de Jon Ansotegi pudieron comprobar de primera mano lo exigente que será sobrevivir en dicha categoría. Enfrente les esperaba un Zaragoza con las ideas muy claras: ser verticales y finalizar rápido las jugadas. Pero los potrillos, en bloque bajo, supieron aguantar los ataques de los maños para cosechar los primeros tres puntos de la temporada, que saben a gloria. El partido sirvió como 'masterclass' para una plantilla que tendrá por delante otras 41 jornadas en las que todo será a vida o muerte.

Al Sanse le costó, y mucho, entrar en contacto con el balón, quizá conscientes de que el primer partido de la temporada se iba a hacer muy largo. El peligro de los visitantes durante los primeros compases llegó de las botas del exjugador armero Ager Aketxe, encargado de ejecutar las jugadas a balón parado. Los visitantes, muy rápidos al contragolpe, dominaron gran parte del juego hasta que Carbonell, al meterse entre los dos centrales en la salida del balón, comenzó a coger las riendas del partido. Los de Ansotegi, conscientes de que un debut en Segunda División nunca es sencillo, aguantaron muy bien los primeros minutos, que estuvieron llenos de nerviosismo.

Quien a hierro mata a hierro muere, y así lo hizo el filial de la Real a falta de diez minutos para el descanso. En una gran jugada a la contra, Carbonell dio un pase a Mariezkurrena para que hiciera una de las suyas y la dejara perfecta de cara a Gorosabel, para que este filtrara un pase al espacio a las botas de Ochieng, que definió como si de un videojuego se tratara con una vaselina a cámara lenta perfectamente ejecutada. Después tocó celebrar y, por primera vez esta temporada en Anoeta, los aficionados se agarraron los hombros, se pusieron de espaldas y empezaron a botar. Los potrillos también lo celebraron, pero siendo conscientes de que había que seguir remando.

A partir de ahí tocó sufrir hasta que llegó el paso por los vestuarios. No sin antes de que el VAR entrara en juego para revisar una acción dentro del área txuri-urdin, con Fraga como protagonista, que terminó en un pequeño susto.

El equipo, sin cambios, regresó tras la charla de Ansotegi al recién renovado césped, conscientes de que la victoria pasaba por controlar el partido. Y es que el Zaragoza se topó con un equipo muy bien plantado en su campo. El capitán de Antzuola, Peru Rodríguez, fue el más destacado de la zaga txuri-urdin, que no se cansó de achicar agua. El resto del equipo blanquiazul tendrá el deber de fijarse más en él, ya que en ocasiones les faltó algo más de determinación a la hora de ir al cuerpo a cuerpo contra los jugadores del Zaragoza.

También hay que saber sufrir

La calma no se prolongó más allá de quince minutos, cuando a la hora de partido Fraga le negó a Aketxe un gol a bocajarro tras una rápida intervención en la que el portero se ganó la ovación de la grada. La plantilla dirigida por Gabi Fernández, volcada en campo contrario, siguió generando peligro, sobre todo por la banda derecha. Y es que iba a ser otra vez el portero hernaniarra el responsable de sostener el marcador tras un gran centro de Paulino que dejó el balón en el área pequeña donde el internacional con la selección sub-21 no dudó en lanzarse abajo para blocarlo. El guardameta fue uno de los jugadores más destacados y así tendrá que serlo en el resto de la temporada si el Sanse quiere seguir plantando cara a equipos de la talla del que ayer visitó el templo txuri-urdin.

La entrada al campo del japonés Kazunari Kita dejó, una vez más, muy buenas sensaciones. Tras sustituir a Peru Rodríguez, todavía con veinte minutos de partido por delante, se encargó de sostener el resultado en los últimos compases junto a un Luken Beitia que aguantó como un jabato todo el partido.

Con el Zaragoza completamente volcado en campo contrario, Gorka Carreras, sustituido por Arkaitz Mariezkurrena, tuvo en sus botas la oportunidad de sentenciar el choque justo antes de conocerse el tiempo de prolongación. Pero por suerte, no hubo lamentos. Los potrillos, ante 6.318 aficionados que ocuparon las gradas inferiores de Anoeta, lograron el primer gran y sufrido triunfo de la temporada. El próximo rival del filial será el Málaga en La Rosaleda, pero pase lo que pase el inicio de temporada del Sanse ha comenzado de la mejor manera posible: con tres puntos.