«Se va a dar continuidad al modelo que ha triunfado estos años»

Continuidad, Zubieta, lógico, paciencia, tiempo, conocimiento, sorpresa... Son algunas de las cuestiones que se repiten entre los entrenadores guipuzcoanos consultados por este periódico a la hora de abordar el anuncio de Sergio Francisco como sustituto de Imanol en el banquillo de la Real la próxima temporada. Todos ellos coinciden en que el técnico irundarra significa una solución coherente para continuar en el camino que se inició hace seis años.

También advierten en que caer en las comparaciones con el oriotarra no sentarán nada bien hasta al que el sábado era el entrenador del Sanse. La falta de experiencia es otro de los hándicaps que se mencionan, si bien la mayoría no lo considera un elemento fundamental. Dan más importancia incluso al hecho de conocer la plantilla que tendrá que dirigir a partir del verano.

Igor Quindós Mutriku F.T. «No le ponía el primero en la lista, me ha sorprendido»

Igor Quindós, entrenador del Mutriku, se muestra «sorprendido en parte» por la elección de Sergio Francisco como nuevo entrenador de la Real. «Lo tenía en la lista, pero no el primero», reconoce. «Es un entrenador de la casa, conoce lo que viene por debajo, conoce el Sanse», destaca. «Es una apuesta pensada con más calma que la de Imanol, porque entonces se debía a la cesión de un entrenador. Muchos pensarán que es una apuesta arriesgada, pero la Real es un club que tiene paciencia y piensa bien a la hora de tomar las decisiones», valora.

Cree que «puede ayudar a llevar a cabo el cambio generacional en la plantilla entre jugadores jóvenes y veteranos». «No tiene el nombre de otros, pero la Real siempre ha sido un club de cantera, que da oportunidades a los jóvenes y los entrenadores de la casa son los que mejores resultados han sacado», sostiene. Considera que su gran déficit es que «no tiene experiencia en Primera División y la gente no va a tener paciencia. Me recuerda a la apuesta que se hizo en su día con Jagoba Arrasate, aunque esta Real es diferente. Hay que darle un voto de confianza, no se trata de igualar a Imanol, porque va a ser muy difícil. Seguro que le da su sello al equipo. Se tiene que amoldar y hay que darle tiempo».

Carlos García Real Unión «Me lo olía y creo que se merece esta oportunidad»

Carlos García, preparador del Real Unión B, irundarra como Sergio Francisco, recibió la noticia con «mucha ilusión». «Que la Real le dé esta oportunidad es algo grande, le deseo lo mejor», indica García, que conoce personalmente al técnico blanquiazul de la próxima temporada. Considera que «va a marcar la plantilla que quede. Quién se va, quién se queda, a quién se ficha... Va a construir en base al nivel de los jugadores que tenga». Además, subraya que «va a seguir la misma línea que Imanol».

No le ha sorprendido el nombramiento de Sergio Francisco: «me lo olía». «Tenía que ser alguien cercano, de la casa, que compartiera el mismo estilo de juego». «Que un club como la Real confíe en alguien cercano es lo más importante. Debía ser un entrenador joven, con ilusión, que supiera transmitir sus ideas. Sergio Francisco merecía esta oportunidad. Lo está haciendo muy bien, conoce Zubieta y a todos los jugadores. Es un hándicap importante no haber entrenado en categorías altas, pero es algo que la Real tenía que valorar».

Por último, no quiere terminar sin mencionar a Imanol. «Es una barbaridad lo que ha hecho, lo que ha transmitido, cómo ha conseguido que jugara el equipo. Puede ser que el momento hubiera terminado. Cuando llevas tantos años en un equipo se pierde la energía, pero no se le puede reprochar nada. Es para hacerle la ola».

Nerea Zusberro S.D. Gernika «Es lógico que se repitan patrones que han funcionado»

Nerea Zusberro, analista en el Gernika, también estima que «el club ha buscado el perfil más continuista» y por eso «me cuadra la decisión que han tomado». «Sorpresa no, le veo sentido. Si la última apuesta, la de Imanol, ha sido buena, es lógico que se quiera repetir patrones. Imanol hablaba mucho sobre esta plantilla que sería mejor en unos años, quería acompañar al equipo, pero cuando da el paso a un lado, tiene sentido que ese acompañamiento de estos mismos jugadores sea de una persona interna del club con capacidad de proyección».

También observa que «encaja perfectamente en el aspecto de conocer lo que hay ahora mismo y en lo que viene, como puede ser el ejemplo de los cedidos con Gorrotxategi en el Mirandés». Gracias a esa línea continuista «va a poder engarzar mucho mejor esa estructura». Eso sí, considera que «tiene en su contra llegar a los estándares de Imanol. A alguien de fuera quizás no se le pediría, pero a él sí que lo van a reclamar, ese gen de Imanol». «El único punto que queda sin responder y eso no te lo garantiza nadie, es la respuesta que vaya a dar a la demanda social. Ahí entra la obtención de resultados...», plantea.

Para finalizar, le pone deberes al irundarra en el aspecto del juego de cara a la próxima temporada. «Tiene que ser capaz de generar estructuras ofensivas con la plantilla actual de la Real. Hay un reto transicional con jugadores jóvenes como Sucic u Óskarsson, por lo que va a tener que ser capaz de crear contextos ofensivos desde el balón que sean óptimos para estos jugadores».

Urtzi Arrondo Euskadi sub-14 «Habrá que tener paciencia y no compararle con Imanol»

Urtzi Arrondo, entrenador de la selección de Euskadi sub-14, sospecha que «cuando renovaron a Sergio Francisco en febrero ya se estaba encaminando la posibilidad de darle el primer equipo». Arrondo, que llegó a enfrentarse al irundarra cuando dirigía al Beasain, asevera que «ha hecho una buena transición con el tercer equipo de la Real cuando pasó de ser el Berio al equipo C. Se ha visto el rendimiento que ha sacado y va a dar continuidad al modelo que se ha demostrado que ha sido bueno».

Arrondo es consciente de que «va a ser muy difícil igualar lo que ha hecho Imanol en estos seis años. Habrá que tener paciencia y no compararle con él desde el primer momento», pese a ello opina que «la decisión es acertada». «Se abre un ciclo nuevo y el tiempo dirá si triunfa o no, por eso habrá que dejarle trabajar. Se puede pensar que es una apuesta arriesgada, pero para mí es una forma de dar continuidad al proyecto».

También era de la idea de que el sustituto del oriotarra «tenía que ser de casa y que supiera trabajar con la cantera. Imanol es de casa y no buscaba un fin individual, sino de club. Hay jugadores que hace seis años no tenían ese nivel y él ha sabido mejorarles».

Amets Aguayo Entrenadora «En el Sanse ha demostrado variedad táctica»

A la hora de valorar la promoción de Sergio Francisco como técnico del primer equipo para el curso que viene, Amets Aguayo no olvida que «cuando Imanol cogió al equipo tampoco tenía experiencia» en la élite. «Era una de las opciones que se barajaban, quizás de las que menos fuerzas tenía, porque se estaban generando grandes expectativas con nombres como el de Xabi Alonso u otros, pero si la Real no tardó más que 24 horas en anunciar su ascenso eso quiere decir que confía en él».

«El club no ha esperado tres meses en comunicarlo, desconozco si era el plan A, pero cuantas menos vueltas das, mejor. No ha dado tiempo para demasiadas especulaciones y se ha hecho bien en cerrar cuanto antes el sustituto de Imanol para preparar la próxima temporada a la mayor celeridad».

Aguayo también cree que uno de los factores más importantes girará en torno a la plantilla que se confeccione para la próxima temporada. «Va a influir la cantidad de jugadores que se quieran quedar o marchar. Pueden darse las bajas de futbolistas importantes, así que estoy expectante por conocer cómo se queda la plantilla. Qué recursos va a disponer Sergio Francisco».

«Conoce la cantera, ha estado en el Sanse, está haciendo una temporada más que notable y ha sabido sacar provecho de Zubieta», remarca. Incluso aprecia que «en el filial ha puesto en liza diferentes sistemas de juego. Ha demostrado variedad táctica, algo que sí he echado en falta en el primer equipo, al que veía sin ideas y sin un plan B. No quiero decir que Imanol no lo hiciera, pero quizás no llegaba ya al equipo».

Por último, lamenta que «no creo que vaya a haber paciencia con él». «Llevamos cinco años en Europa, nos hemos acostumbrado a lo bueno, a estar siempre compitiendo y la gente va a querer eso», asevera. «El fútbol de hoy en día es muy resultadista, lo que vale es ganar. Imanol ha dejado el pabellón muy alto. Queremos tener gente de casa, darles minutos, y a la vez ganar. Muchas veces lo queremos todo, pero a veces no se puede».

