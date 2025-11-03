Dani Díaz renueva hasta 2029 con la Real Sociedad

La Real Sociedad continúa con su ronda de renovaciones de sus canteranos y en este caso le ha tocado el turno a una de las ... perlas más esperanzadoras, el cántabro Dani Díaz (Torrelavega, 2006). El habilidoso extremo del Sanse prolonga su vínculo con la Real Sociedad por dos campañas más, hasta el 30 de junio de 2029, por lo que la entidad txuri-urdin blinda para los cuatro próximos años a este cotizado futbolista. La cláusula de rescisión que ahora impone el club a este tipo de jugadores asciende a 60 millones de euros.

Hubo equipos que se interesaron por Dani Díaz este verano. Se habló, por ejemplo, del Torino italiano, pero el atacante apostó por continuar en el club que le dio la oportunidad de acceder a la elite, la Real Sociedad. Díaz suma ya 25 partidos con el Sanse, en los que ha anotado un gol y ha repartido dos asistencias. Alterna titularidad, como la del pasado viernes en Santander, con suplencias.

Su debut en Primera con Imanol

Además, el extremo de Torrelavega ya debutó en el primer equipo de la Real Sociedad. Lo hizo apadrinado por Imanol Alguacil el 19 de marzo de 2025 en un partido en Anoeta contra el Valladolid, en el que el equipo txuri-urdin obtuvo la victoria por la mínima (2-1). El futbolista va recobrando poco a poco su nivel y su chispa tras una grave lesión de rodilla.

Díaz ha militado en todas las categorías inferiores de la selección española hasta la Sub-19. Su siguiente paso sería la Sub-21, en la que es habitual, por ejemplo, un compañero suyo en el filial como Aitor Fraga.

La de Dani es la última de la serie de renovaciones que está llevando a cabo la Real Sociedad sobre todo de jugadores del filial. Ya firmaron Rupérez hasta 2029, Balda hasta 2028, Carbonell hasta 2028 y Orobengoa hasta 2028 y del primer equipo, Jon Martín hasta 2031 y Gorrotxa hasta 2030. A principios de año, también estamparon su firma sobre una ampliación de contrato Mikel Rodríguez (2027), Fraga (2029) y Beitia (2029). Quizá la próxima sea la de Gorka Carrera. El plan es atar a largo plazo a esta gran generación de jugadores que han llevado al Sanse a ser el único filial en la categoría de plata.