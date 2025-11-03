Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dani Díaz, a la derecha, estrecha la mano del director de fútbol de la Real Sociedad, Erik Bretos, tras renovar hasta 2029 RS
Cantera

Dani Díaz renueva hasta 2029 con la Real Sociedad

Se trata de una de las grandes perlas de Zubieta y su anterior vínculo expiraba en 2027: el club continúa con su ronda de ampliaciones de contrato de canteranos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:30

La Real Sociedad continúa con su ronda de renovaciones de sus canteranos y en este caso le ha tocado el turno a una de las ... perlas más esperanzadoras, el cántabro Dani Díaz (Torrelavega, 2006). El habilidoso extremo del Sanse prolonga su vínculo con la Real Sociedad por dos campañas más, hasta el 30 de junio de 2029, por lo que la entidad txuri-urdin blinda para los cuatro próximos años a este cotizado futbolista. La cláusula de rescisión que ahora impone el club a este tipo de jugadores asciende a 60 millones de euros.

