Jon Martín acude a felicitar a Mikel Oyarzabal por su gol tras transformar el penalti.

Jon Martín acude a felicitar a Mikel Oyarzabal por su gol tras transformar el penalti. Alterphotos

Cuando no se puede ganar, al menos no perder

La Real, inferior al Elche en el juego, rescata un punto en el 88 con un penalti de Oyarzabal y sigue haciendo equipo

Beñat Barreto

Enviado especial a Elche

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:52

Hay días en que hay que conformarse con sumar pese a que la ambición del equipo, y también del respetable, lleve a que en caliente ... el empate de ayer en Elche parezca insuficiente. La Real se marcha al parón de selecciones sin perder en este tramo de cuatro partidos, algo que no es moco de pavo teniendo en cuenta que en el anterior la gente se preguntaba si Sergio se iba o no a la calle. El equipo sigue creciendo pese a que ayer fue dominado, pero jugó a otra cosa para sumar un punto valioso fuera de casa, algo que tiene valor sobre todo cuando fue inferior en el juego. ¿Qué a todos nos gustaría estar más arriba y que si la Real hubiera ganado el salto habría sido tremendo? Sí, pero se hace camino al andar y no corriendo.

