Correr por necesidad

Tres puntos que dan la vida. La Real saltó al campo consciente de su delicada situación y si el Sevilla le iba a negar el balón y el juego, no se iba a quedar atrás. Trató de ganar corriendo más, por pura necesidad. En el fútbol actual el juego no lo es todo, como bien se ha podido comprobar en este inicio de curso de la propia Real, y ayer los de Sergio Francisco dieron una buena demostración de ello. El conjunto blanquiazul se hizo poderoso sin balón, no sufrió en transiciones y robó alto para castigar al rival. Aprendió de sus errores para sumar una victoria balsámica. Queda toda la Liga por delante, pero era importante coger sensaciones cuanto antes. Todavía no ha llegado la mejor Real, pero el de ayer dio un primer paso en ese camino.

1 Superar la primera presión y salir disparado

Real y Sevilla se propusieron anular mutuamente de partida. Ambos equipos salieron a buscarse arriba sin balón, con emparejamientos al hombre que hacía muy difícil comenzar a generar juego. La posibilidad de sufrir una pérdida delicada cerca de la portería propia estaba muy presente en los dos equipos, que midieron en todo momento la elección del receptor del esférico. El conjunto txuri-urdin se tenía que apoyar en los jugadores de segunda o tercera altura que se dejaban caer de cara para comenzar a construir mientras Gorrotxategi se encargaba de vaciar la zona interior en ocasiones. También trató de conectar en largo con sus referencias más adelantadas como Oyarzabal o de estirar por derecha con Aramburu, pero sin demasiada continuidad. El partido pedía saltar esa primera presión rival y luego salir a la carrera. El Sevilla concedió varias situaciones de este tipo para las conducciones de Barrenetxea o Guedes, aunque sin poder concretar en el último tercio. La Real salía corriendo, pero faltaba asociación.

2 Yangel Herrera, de profesión llegador

Hay que ser prudente todavía a la hora de valorar el impacto de Yangel Herrera en los dos ratos que ha estado de momento sobre el césped, a la espera de conocer el alcance de las molestias ayer en el sóleo de la pierna derecha. Venía principalmente a sumar en la faceta sin balón, pero en poco más de media hora demostró que también va a aportar su energía en ataque. Pisando área rival. Esas llegadas de hombres desde segunda línea tienen que dar un extra a un equipo al que no le sobran los goles ni mucho menos. Yangel Herrera, más allá de su capacidad de ganar duelos, va a ofrecer esa acumulación de hombres cerca del arco contrario. En el poco tiempo que estuvo sobre el verde, se le vio pisar con asiduidad las inmediaciones de Vlachodimos. De hecho, en la acción del penalti era él el destinatario del centro de Guedes dentro del área. Molesta lo justo a Cardoso para propiciar su infracción por mano. Frente a la sequía de goles, toda ayuda es poca. No tiene que ser una cuestión exclusiva de los atacantes.

3 Elegir mejor en incorporaciones por banda

La Real marcó dos goles en jugadas poco espectaculares. Un penalti y un robo alto tras descuido en la zaga contraria. Sin embargo, bien podría haber ampliado su registro de tantos de haber sabido acertar en el último pase en varias situaciones de juego calcadas por banda izquierda capitaneadas por Sergio Gómez. El lateral volvió a completar un partido muy interesante primero como lateral para terminar jugando como extremo y dispuso de dos buenas opciones por banda izquierda para haber llevado el partido con más tranquilidad al tramo final. Sin embargo, unas veces por los malos movimientos de sus compañeros en área y otras por la decisión de pase del propio '17' blanquiazul, la Real no supo sacar provecho a sus buenas cabalgadas.

4 Un triple cambio osado en un momento clave

Sergio Francisco se la jugó. A las puertas de llegar al minuto 70 de partido, con la Real por delante, en un momento en el que no estaban sucediendo demasiadas cosas, pero que podía condicionar la recta final, realizó un triple cambio que hizo temblar al más optimista. Retiró a Barrene, Guedes y Brais Méndez e introdujo a Aihen, Turrientes y Zakharyan, los dos últimos con escaso rodaje esta temporada. Salió bien. Con el equipo centrado en no conceder sin balón, trató de tapar bien por dentro con extremos cerrados y un Gorrotxategi muy bien arropado por Soler. Se vio la Real más solidaria sin balón, dispuesta a sacrificarse para que no sucedieran muchas más cosas en los veinte minutos que restaban de encuentro.

5 Tres puntos de oxígeno con más trabajo que juego

El partido de ayer no pasará a la historia como uno de los más vistosos de la Real de los últimos años. Hubo que esperar hasta el minuto 53 para ver la acción combinativa más elaborada de los guipuzcoanos, que acabó con un disparo muy desviado de Soler. Tampoco el Sevilla permitió que se viera un duelo para el recuerdo. Pero lo que importaban eran los tres puntos y en ese escenario los realistas se arremangaron y dejaron una imagen de responsabilidad y compromiso a la altura de lo que exigía la situación. Ya volverán las noches del champagne.

