Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real Los txuri-urdin disputarán el partido de segunda ronda entre el 2 y el 4 de diciembre tras superar en la primera al Negreira

Ángel López San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Nadie piensa en la Copa del Rey en vísperas de un partido como el derbi ante el Athletic, pero ya se conocen la fecha del sorteo de la segunda ronda y los posibles de la Real Sociedad, que pasó el pasado martes el trámite de la primera contra el Negreira gallego. Los txuri-urdin volverán a enfrentarse a un equipo de una categoría muy inferior, lo normal es que sea de Segunda o Tercera RFEF, a partido único en la cancha del adversario entre el 2 y el 4 de diciembre, entre los duelos ligueros ante el Villarreal en casa (domingo 30 de noviembre, 14 horas) y el Alavés fuera.

El sorteo tendrá lugar el próximo martes a mediodía en Las Rozas. Entran en el bombo 56 equipos y se volverá a tener en cuenta el criterio de proximidad geográfica, aunque en este caso se dividirá a los clubs en dos grupos y no en cuatro como en la primera eliminatoria. Paradójicamente, pese a esa condición de proximidad, la Real se midió a un equipo de la localidad gallega de Negreira, ubicada a 700 kilómetros de Donostia.

Es la última ocasión en la que están exentos los cuatro equipos participantes en la Supercopa -Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic-, por lo que serán 15 los equipos de Primera participantes en el sorteo, toda vez que el Oviedo fue apeado en primera ronda por el Ourense. También hay 17 equipos de Segunda -todos menos el Sanse y los apeados Las Palmas, Castellón, Valladolid y Córdoba-, 11 de Primera RFEF, 11 de Segunda RFEF y dos de Tercera RFEF, que son el Portugalete y el Ceuta.

Clubs clasificados para la segunda ronda de Copa 1 15 de Primera : Real Sociedad , Girona, Valencia, Sevilla, Getafe, Elche, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Rayo Vallecano, Levante, Celta de Vigo, Espanyol, Betis y Alavés 2 17 de Segunda : Cádiz, Almería, Granada, Real Zaragoza, Sporting, Albacete, Eibar, Ceuta, Leganés, Huesca, Deportivo, Mirandés, Burgos, Racing, Cultural Leonesa, Andorra y Málaga. 3 11 de Primera RFEF : Eldense, Tenerife, Cartagena, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Guadalajara, Talavera, Ourense CF, Ponferradina y Real Murcia. 4 11 de Segunda RFEF : Quintanar del Rey, Ebro, Extremadura, Torrent, Navalcalnero, Sant Andreu, Numancia, Reus, Antoniano, Atlético Baleares y Real Ávila. 5 2 de Tercera RFEF : Portugalete y Cieza.

Así las cosas, lo más probable es que la Real sea emparejada con un equipo de Segunda o de Tercera RFEF, que son 13 en total y deben jugar con alguno de los 15 de Primera. Dos conjuntos de la máxima categoría se medirán a rivales de la Primera RFEF. Como es normal, el Portugalete, verdugo del Valladolid, quiere a la escuadra guipuzcoana como rival, porque entiende que es la que mayor gancho puede tener para su parroquia.

Calendario Copa del Rey 2025/26 1 Segunda Ronda y 16avos de final: 2-4 Diciembre de 2025 2 Octavos de final: 13-15 Enero de 2026 3 Cuartos de final: 3-5 Febrero de 2026 4 Semifinales: 10-12 Febrero de 2026 (ida) y 3-5 marzo de 2026 (vuelta) 5 Final: 25 de abril de 2026 en La Cartuja, Sevilla