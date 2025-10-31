Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fraga palmea el balón en la jugada del gol anulado al Racing. Daniel Pedriza

Un combativo Sanse refrenda contra el líder la mala senda a domicilio

El filial realista generó ocasiones como para empatar, pero se vuelve de vacío de Santander y mantiene a cero el casillero de puntos obtenidos fuera de casa

José Ramón Cagigas

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:18

Comenta

El Sanse hizo un buen partido contra el líder Racing de Santander, pero terminó recolectando su sexta derrota en otros tantos duelos a domicilio (1- ... 0). Canales anotó cerca de la media hora de juego el único tanto del encuentro y los potrillos, que tuvieron ocasiones para empatar, no pudieron lograr el ansiado primer punto del curso a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

