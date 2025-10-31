Un combativo Sanse refrenda contra el líder la mala senda a domicilio

El Sanse hizo un buen partido contra el líder Racing de Santander, pero terminó recolectando su sexta derrota en otros tantos duelos a domicilio (1- ... 0). Canales anotó cerca de la media hora de juego el único tanto del encuentro y los potrillos, que tuvieron ocasiones para empatar, no pudieron lograr el ansiado primer punto del curso a domicilio.

El filial realista salió a por todas a El Sardinero. A los tres minutos, Garro desbordó por el carril derecho y dio un pase al corazón del área que Álex Marchal remató adelantándose e los defensores, pero Ezkieta interpuso la pierna a bocajarro para enviar el esférico a córner. Minutos después, Balda encontró a Gorosabel al espacio tras un gran desmarque del donostiarra y armó un chut dentro del área que se marchó por encima del larguero tras tocar en un defensa. Un despeje de Ezkieta se estrelló contra el cuerpo de Carrera, y el balón se marchó fuera por poco. Tres oportunidades en las que el Sanse pudo haberse adelantado.

El primer acercamiento del Racing llegó pasado el cuarto de hora de juego con una jugada individual de Andrés, que sacó un golpeo que no cogió la rosca necesaria y se fue desviado cerca del poste. La inspiración del líder de Segunda División quedó patente en el minuto 27. Un despeje de la zaga cayó al borde del área, y Canales controló el balón y se buscó el hueco para ejecutar un disparo que Beitia desvió, engañando así a Aitor Fraga, lo cual representó el a la postre único gol del encuentro. El Racing se quedó cerca de ampliar la ventaja diez minutos después, pero el colegiado, a instancias del VAR, anuló un gol de Mantilla por fuera de juego.

Sin cambios al descanso

Ninguno de los entrenadores realizó cambios al paso por los vestuarios de El Sardinero. El Racing salió mucho mejor al segundo tiempo. Un saque de esquina desde la izquierda lo peinó Maguette, y Astiazarán despejó la pelota en el segundo palo. Andrés también tuvo su oportunidad tras un pase al espacio en el que los locales reclamaron penalti por mano de Balda, no punible al proceder de un rebote contra él mismo.

El encuentro se durmió superado el cuarto de hora del segundo tiempo con un juego mucho menos fluido por las continuas faltas de ambos equipos. El Racing recibió un total de cinco tarjetas amarillas, cuatro más que el Sanse. Eso sí, los locales estuvieron cerca de ampliar la ventaja mediante una acción individual de Andrés, que recibió en campo propio y condujo el esférico marchándose de todos hasta plantarse en el área y disparar con la pierna derecha al lateral de la red. Unos instantes después, el Sanse generó su mejor ocasión del segundo período: un saque de puerta en largo de Aitor Fraga llegó a Ochieng, el primero de los cuatro revulsivos realistas, que se plantó mano a mano ante Ezkieta y su disparo se marchó demasiado cruzado a la derecha de la portería.

Ion Ansotegi introdujo de forma simultánea a Eceizabarrena y Mariezkurrena, el único realista amonestado. El astigartarra no está bien y prueba de ello son las suplencias que está encadenando pese a ser titular en Burgos. Es uno de los jugadores más prometedores de la cantera y la Real debe encontrarle su mejor versión urgentemente.

Las ocasiones se sucedieron en el tramo final. Jeremy abrió hacia la derecha para Andrés que, en una posición franca de remate, se llenó de balón y chutó fuera. El último cartucho del filial realista fue la incorporación de Osazuwa en detrimento de Carbonell. El recién ascendido Sanse, situado en posiciones de descenso, acabó el partido decepcionado por la sexta derrota consecutiva de visitante. El siguiente encuentro será el duelo pendiente de la décima jornada, el próximo miércoles (20.00 horas) contra el Huesca en Anoeta.