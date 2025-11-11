Entre la cercanía de Portugalete y la lejanía de Mallorca, estos son los posibles de la Real Sociedad en Copa

La Real Sociedad conocerá este martes a su rival de la segunda ronda de Copa en el sorteo que tendrá lugar a partir de las ... 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Configuran los bombos 56 equipos, entre ellos también el Eibar, en un sorteo que, como sucedió en la anterior ronda, estará condicionado por los criterios de proximidad.

La Federación Española ha realizado una división en dos grupos, uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur, lo cual imposibilitará que el cuadro txuri-urdin deba desplazarse por ejemplo a destinos como Tenerife o Murcia.

Esto no asegura, sin embargo, que la Real vaya a tener que realizar un viaje corto. Componen la lista de posibles contrincantes un representante de Tercera RFEF –el Portugalete–, cinco de Segunda RFEF –Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus y Atlético Baleares– y cinco de Primera RFEF –Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Ponferradina y Ourense–.

Es decir, tiene la opción de enfrentarse al Portugalete, a poco más de una hora de distancia en carretera, o puede verse obligado a volar hasta Palma de Mallorca para visitar al Atlético Baleares. También cabe la opción de regresar a Galicia si acaba emparejado con el Ourense.

La eliminatoria, a partido único, se disputará entre el 2 y 4 de diciembre. Lo más probable es que el partido de la Real sea el miércoles 3, ya que el fin de semana anterior se mide al Villarreal el domingo y el siguiente le espera el Alavés el sábado.

El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic, que participarán en la Supercopa en Arabia Saudí, no entran aún en liza. El Oviedo es el único equipo de Primera eliminado. Aún no habrá VAR en esta fase de la competición.

También Copa de la Reina

Además, este martes también se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina (16.30 horas). En esta ronda se incorporan los ocho equipos mejor clasificados el curso pasado en la Liga F, entre ellos la Real y el Eibar. El sorteo estará conformado por 16 equipos.

Los posibles rivales del cuadro txuri-urdin y del armero son los conjuntos de Primera Federación Alavés y Europa, y de la Liga F, Levante Badalona, Espanyol, Alhama, Deportivo, Madrid CFF y Sevilla. Evitan así a Barcelona y Real Madrid. La eliminatoria se resolverá entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre.