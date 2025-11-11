Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goti intenta robar el balón a un rival en la primera ronda de Copa ante el Negreira. ACERO

Real Sociedad

Entre la cercanía de Portugalete y la lejanía de Mallorca, estos son los posibles de la Real Sociedad en Copa

El conjunto txuri-urdin conoce este martes a su rival de la segunda ronda de Copa en un sorteo condicionado de nuevo por los criterios de proximidad

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La Real Sociedad conocerá este martes a su rival de la segunda ronda de Copa en el sorteo que tendrá lugar a partir de las ... 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Configuran los bombos 56 equipos, entre ellos también el Eibar, en un sorteo que, como sucedió en la anterior ronda, estará condicionado por los criterios de proximidad.

