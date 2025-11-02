El centro del campo marca diferencias

Miguel González San Sebastián Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La llave del derbi para la Real estaba en ganar la partida en el centro del campo. Allí donde el Athletic contaba con Galarreta, Jauregizar y Sancet, el cuadro blanquiazul iba a poner en liza a un debutante en Primera, un Soler aún lejos de su mejor nivel aunque cada vez menos y Brais, que no había arrancado como en años anteriores. Pero en el día más señalado del calendario los tres firmaron un partidazo para llevar a los suyos hacia una victoria que supone un punto de inflexión en la temporada. Hoy nadie echará en falta a Zubimendi y Merino. El fútbol son resultados.

Gorrotxategi rompió la red de Simón con tantas ganas que el balón casi acaba en Hospitales. Secó a Sancet y se jugó a lo que él quiso. Soler aportó gotas de calidad para marcar las diferencias en ataque y Brais ofreció su mejor partido en mucho tiempo siendo ese líder en el campo que tanto deseábamos. Se ganó en el último suspiro, pero la victoria debió llegar mucho antes porque quien puso el fútbol fue la Real.

1 La Real estudia cómo superar la presión rival

El primer cuarto de hora resultó de tanteo por parte de una Real que no podía superar la presión alta del Athletic y que estudió formas para saltarla. Valverde dispuso a los suyos en 1-4-4-2 sin balón para ir altos en campo contrario y había que hilar muy fino para detectar al hombre libre y por dónde tener superioridad. Tanto que en ese cuarto de hora hasta Remiro lanzó algún balón largo a los centrales rivales para llegar a campo contrario a partir de ganar las segundas jugadas.

El cuadro rojiblanco, además, encontraba demasiado fácil a Sancet entre líneas frente a un Gorrotxategi que trataba de ajustar la marca y la zona a la que saltar. Eso provocaba que Jauregizar y Galarreta también pudieran combinar cómodos a partir de las descargas del navarro.

2 Cargar la banda izquierda y los giros de Barrene

Ese tiempo de leer el partido se acabó conforme el reloj se acercaba al minuto 20. La Real encontró a Barrenetxea en la izquierda para que sujetara de espaldas ante Gorosabel y, metiéndose hacia adentro, cambiar el juego a la derecha y buscar el 2x2 de Guedes y Oyarzabal contra Yuri y Laporte. En una de esas acciones el capitán forzó el córner que dio origen a la gran jugada ensayada que acabó con remate de Soler a centro de Brais. Unai Simón tuvo que estirarse para evitar el gol.

La búsqueda del hábil extremo donostiarra respondía a un plan más global de encontrar superioridad por ese flanco en el que la Real podía hacer más daño por la calidad individual de sus jugadores. Para reforzar la apuesta, Brais cayó hacia esa zona para dar una vuelta de tuerca al plan. Una salida en conducción de Sergio Gómez fue frenada por Laporte en acción bastante punible que el árbitro no sancionó.

3 Guedes lo mismo descarga que desborda

Orientado el partido a la izquierda hacía falta último pase y profundidad. En el ecuador del primer tiempo Guedes se intercambió la posición con Oyarzabal como delantero centro para amenazar al último hombre del Athletic. Con su habilidad en el regate y velocidad, podía hacer estragos. Y tuvo mucho que ver en el 1-0. Porque él es quien descarga a la banda para que Barrenetxea centre al área y Brais resuelva ante Unai Simón. En el inicio de la segunda parte, de nuevo por la misma banda, fue el gallego el que le sirvió un balón entrelíneas con el que dejó plantado a Laporte y cruzó al fondo de las mallas. Tener un atacante que lo mismo descarga que desborda y define es un auténtico lujo.

4 Entra Kubo para ganar metros en el campo

El partido marchaba 2-1 porque el Athletic, antes del descanso, había pillado dormida a la Real en un saque de falta y Barrene ya no estaba. Valverde dio entrada a Nico Williams y la línea de tres rojiblanca gozaba de más movilidad porque ya no fijaban tanto sus posiciones. Y desde ganar balones por dentro, el rival se estiraba por fuera. El conjunto de Sergio cedía metros y se replegaba para defenderse de esa situación, pero aún quedaba media hora para jugar tan atrás. El técnico irundarra dio entrada a Kubo y el partido cambió. Enseguida forzó una amarilla a Galarreta y generó la jugada del gol anulado por milímetros después de una gran maniobra desde fuera hacia adentro. Aunque no subió al marcador, el espíritu en Anoeta era diferente. El partido había cambiado.

5 Un córner arregla los goles recibidos de estrategia

Otra nueva falta en el centro del campo, como la del 1-1, acabó en el 2-2. Le unes el gol del Sevilla y el córner de Koundé en Montjuic y dan demasiados tantos encajados de estrategia en unos partidos. El mal fario parecía perseguir a los realistas, que unieron un segundo lesionado que tuvo que pedir el cambio, Zakharyan, como antes lo había sido Barrenetxea. Aihen y Goti fueron los dos últimos recambios en busca del milagro. Y éste llegó en el descuento en un córner forzado por un Marín excelso. No fue en una jugada preparada pero dio igual. A veces es tal el deseo de ganar que las formas son lo de menos. Gorrotxategi, otro centrocampista, puso a los realzales levitando en el 92.

