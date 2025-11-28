Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carrera, uno más en Zubieta con la Real, podría debutar el domingo en Primera

Carrera, uno más en Zubieta con la Real, podría debutar el domingo en Primera Lusa

Carrera sube con los mayores en la vuelta al trabajo sin Oyarzabal

Sergio Francisco llama al delantero del Sanse en ausencia del capitán, mientras Zubeldia vuelve con el grupo

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:40

Gorka Carrera ha sido una de las grandes novedades en la vuelta al trabajo de la Real Sociedad en Zubieta un día después ... de conocerse que Oyarzabal estará alrededor de tres semanas de baja por lesión. El delantero del Sanse, que ya se había entrenado con el primer equipo durante el parón, vuelve a ser reclutado por Sergio Francisco ante la escasez de efectivos en la delantera.

