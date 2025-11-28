Carrera sube con los mayores en la vuelta al trabajo sin Oyarzabal
Sergio Francisco llama al delantero del Sanse en ausencia del capitán, mientras Zubeldia vuelve con el grupo
San Sebastián
Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:40
Gorka Carrera ha sido una de las grandes novedades en la vuelta al trabajo de la Real Sociedad en Zubieta un día después ... de conocerse que Oyarzabal estará alrededor de tres semanas de baja por lesión. El delantero del Sanse, que ya se había entrenado con el primer equipo durante el parón, vuelve a ser reclutado por Sergio Francisco ante la escasez de efectivos en la delantera.
El jugador de Errenteria está siendo uno de los más destacados en el filial. Es el máximo goleador del equipo gracias a sus seis goles. Aún no ha debutado en partido oficial con el primer equipo.
🔙 Zubeldia está de vuelta. pic.twitter.com/IgyOFq0BWj— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 28, 2025
Carrera va a ser una opción más para la delantera, al igual que Sadiq, que esta mañana se ha entrenado con normalidad sobre el campo José Luis Orbegozo. El nigeriano es el único delantero centro sano del primer equipo que le queda a Sergio con las bajas de Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu.
Zubeldia, la otra gran novedad
La otra novedad de la mañana ha sido la vuelta al grupo de Zubeldia. El azkoitiarra se ha recuperado de la sobrecarga que venía arrastrando en un muslo desde el partido que jugó con la Euskal Selekzioa hace dos semanas. Todo apunta a que estará disponible para entrar en la convocatoria para el duelo ante el Villarreal del domingo.
Oyarzabal, Óskarsson, Karrikaburu, Yangel Herrera y Rupérez han sido las bajas en Zubieta. La Real Sociedad volverá a entrenar este sábado en Zubieta y después se dará a conocer la convocatoria para el domingo.
