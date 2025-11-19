Carrera: «Me siento muy cómodo en el campo»

Gorka Carrera está siendo una de las sensaciones del Sanse en su regreso a Segunda División. El delantero es uno de los máximos goleadores de ... la categoría, con seis tantos en su casillero. Ayer reconoció en la sala de prensa de Zubieta que «me estoy sintiendo muy cómodo en el campo».

No le ha costado adaptarse a un campeonato tan exigente como la división de plata y pone en valor el trabajo de sus compañeros. «No todo es por mí, también es gracias a ellos. Es un trabajo colectivo».

El errenteriarra admitió que «donde más cómodo me siento es dentro del área. Finalizando», si bien también concluyó que «habrá días en los que no entren las ocasiones y habrá que estar preparado para ayudar al equipo de otra manera».

El Sanse recibe al Valladolid el lunes a las 20.30 horas. Vuelve a Anoeta, donde se está mostrando muy fiable, nada que ver con los resultados que está cosechando a domicilio. «Se nos está dando muy bien y queremos dar continuidad a lo que estamos haciendo bien».

Carrera aseguró que la Segunda División «es una competición muy difícil» y que deben evitar las «desconexiones» que sufrieron en Granada o Castellón, porque «es muy difícil remontar después». «Si estamos al 100%, hemos demostrado que somos capaces de competir», sostuvo. Por último, valoró su reciente renovación hasta 2030. «Estoy muy contento de seguir en casa. Mi familia y mis amigos son de la Real y estoy muy orgulloso de seguir aquí».