El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»

El jugador del equipo de fútbol donostiarra ha compartido la bonita noticia al igual que su pareja en redes sociales

M. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:12

«Lo soñamos tanto, que se hizo realidad», ha compartido el jugador y fichaje de esta temporada de la Real Sociedad, Carlos Soler, junto a su pareja, Marta Marchena, en una publicación en redes sociales en la que han compartido la bonita noticia de que van a convertirse en padres.

«Gracias, Dios, por esta bendición que viene en camino. Cuídanos y acompáñanos en este hermoso viaje», han escrito tanto el jugador valenciano como su pareja junto a una foto de una ecografía y en la que desvelan el nombre del bebé de una manera muy original: impresa en la equipación del equipo donostiarra.

«Martín, no sabes cuánta gente te quiere y te espera. Solo deseamos tenerte con nosotros y llenarte de amor», continúan diciendo en la publicación en la que el futbolista de 28 años también ha dejado en comentarios unas bonitas palabras. «Mi equipo favorito para siempre», ha comentado el jugador junto a un corazón.

Aunque este no ha sido el único de los jugadores de la plantilla en convertirse en padre esta temporada, ya que Gonçalo Guedes, otro de los fichajes de la Real Sociedad de esta temporada, también se ha convertido en padre a principios de este mes de octubre.

