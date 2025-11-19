Carlos Soler: «Por plantilla y club, la Real Sociedad debe estar en Europa el año que viene»

Carlos Soler habla alto, pero sobre todo muy claro. El centrocampista de la Real Sociedad, que aterrizó en el club en los últimos días de ... mercado, ha comparecido este miércoles en Zubieta, donde se ha mostrado muy ambicioso. Su mensaje no ha dejado lugar a las dudas: «Por plantilla y club, la Real debe jugar en Europa el año que viene».

«Estamos en un momento de cambios, de transición y hay que adaptarse a un nuevo estilo. El inicio ha sido complicado, pero venimos mejorando y queremos seguir en esta dinámica. Veo al equipo más compacto, sabiendo cómo hay que presionar, cómo hay que atacar y teniendo las ideas más claras. Por muy mal inicio que hayamos tenido, sigo pensando que este es un club que debe estar en Europa el año que viene», ha indicado.

Se ha mostrado muy exigente consigo mismo. «Todavía puedo ofrecer mucho más, por eso trabajo sobre el campo y después de los entrenamientos. Soy bastante exigente conmigo mismo, y tanto yo como el equipo podemos mejorar e ir hacia arriba. Haber sumado ocho puntos de doce nos da confianza para el próximo tramo de partidos».

Ha destacado que ha llegado a «un club muy saneado, con una plantilla muy joven, que es una familia. Nos llevamos espectacular». «Guedes, Yangel y yo tenemos que dar ese plus, porque creo que podemos aportar muchas cosas a este grupo», ha indicado también, antes de asegurar que «el partido del sábado ante Osasuna va a ser clave por el momento en el que estamos».

Sus experiencias previas

Al hablar sobre su rendimiento, ha expuesto que «mi pretemporada ha sido diferente a la del resto. He estado apartado (con el PSG), no he podido entrenar con los compañero y todavía no tengo el físico. No he enlazado más de dos partidos seguidos de titular. Quiero coger la idea del entrenador, que da bastante libertad en el juego, sobre todo a nivel ofensivo. He venido`para intentar cumplir el contrato y quiero ser muy importante en este proyecto».

En palabras de Soler, la Real deber ser «un equipo más valiente fuera de casa. Tiene que ir a por todas. Somos muy buenos y podemos hacer frente a cualquiera». Además, ha recordado que, gracias a su trayectoria en equipos como el Valencia, PSG y West Ham, «he jugado con muchos estilos, lo que me ha enriquecido mucho». «Con Marcelino en el Valencia era un estilo más vertical, jugaba en banda en un 4-4-2, en el PSG se puede asemejar en el control del partido, pero también era diferente porque éramos muy dominadores. La Premier es totalmente diferente, es un fútbol mucho más directo». «La idea de la Real es la de ser un equipo muy intenso, de ir a presionar arriba, no dejar jugar al rival. Tener el dominio del partido y debemos enfocarnos en eso», ha opinado.

Durante este tiempo ha vivido ya varios momentos especiales, entre ellos el día de su debut ante el Real Madrid, su primera titularidad ante el Mallorca y también ha considerado que «el partido ante el Celta fue clave», donde marcó el tanto del empate. «Me siento a gusto. Sobre todo me quedo con mi estado en el campo, porque venía de un tiempo en el que no había sido tan protagonista».

El pasado verano firmó un contrato hasta 2030, lo que supone una inyección de confianza para un futbolista. «Para algunos puede ser una relajación, pero para mí, todo lo contrario. Es una sensación de tranquilidad y felicidad, porque tengo tiempo praa demostrar mis cosas. Estoy en el club en el que quiero estar».

Por último, ha sido cuestionado sobre la figura de Oyarzabal. «Mikel lleva diez temporadas al más alto nivel. Es un delantero que tiene muchísimas cosas, no solo lo que hace en el campo. Lleva la voz cantante en el vestuario y cuando las cosas se ponen duras está ahi siempre. Nos da la vida».