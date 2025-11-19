Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soler, durante su comparecencia este mediodía Lusa

Real Sociedad

Carlos Soler: «Por plantilla y club, la Real Sociedad debe estar en Europa el año que viene»

El centrocampista considera que «el partido ante Osasuna es clave por el momento en el que estamos»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Carlos Soler habla alto, pero sobre todo muy claro. El centrocampista de la Real Sociedad, que aterrizó en el club en los últimos días de ... mercado, ha comparecido este miércoles en Zubieta, donde se ha mostrado muy ambicioso. Su mensaje no ha dejado lugar a las dudas: «Por plantilla y club, la Real debe jugar en Europa el año que viene».

