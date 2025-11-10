Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Martínez: «De aquí a mes y medio la Real Sociedad estará mirando al sexto puesto»
Carlos Martínez, exjugador txuri-urdin, visita el plató de Goazen Reala!, y se muestra muy optimista sobre las opciones del equipo en liga

Maite Jiménez
Ángel López

Maite Jiménez y Ángel López

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

La Real Sociedad sumó el pasado viernes un valioso punto en su visita al Martínez Valero (1-1) en un partido que no resultó nada sencillo en vista del empuje del Elche. Sin embargo, los txuri-urdin supieron sobreponerse al gol de Álvaro en la segunda mitad, y un penalti a Sadiq acabó transformándolo Mikel Oyarzabal para establecer el empate final. Con este resultado, los de Sergio se colocan en 14ª posición con 13 puntos, a tres del descenso y a cinco de puestos europeos.

Para valorar la buena dinámica del conjunto txuri-urdin en los últimos partidos (2 victorias y 2 empates), Goazen Reala! ha recibido la visita de Carlos Martínez, exdefensa txuri-urdin que jugó 18 temporadas en la Real. El 'expreso de Lodosa' se muestra muy optimista ante Maite Jiménez y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, y no duda en colocar al club en puestos europeos: De aquí a mes y medio la Real Sociedad estará mirando al sexto puesto».

