Carlos Martínez: «De aquí a mes y medio la Real Sociedad estará mirando al sexto puesto»

La Real Sociedad sumó el pasado viernes un valioso punto en su visita al Martínez Valero (1-1) en un partido que no resultó nada sencillo en vista del empuje del Elche. Sin embargo, los txuri-urdin supieron sobreponerse al gol de Álvaro en la segunda mitad, y un penalti a Sadiq acabó transformándolo Mikel Oyarzabal para establecer el empate final. Con este resultado, los de Sergio se colocan en 14ª posición con 13 puntos, a tres del descenso y a cinco de puestos europeos.

Para valorar la buena dinámica del conjunto txuri-urdin en los últimos partidos (2 victorias y 2 empates), Goazen Reala! ha recibido la visita de Carlos Martínez, exdefensa txuri-urdin que jugó 18 temporadas en la Real. El 'expreso de Lodosa' se muestra muy optimista ante Maite Jiménez y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, y no duda en colocar al club en puestos europeos: De aquí a mes y medio la Real Sociedad estará mirando al sexto puesto».

