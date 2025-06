Las caras conocidas de Sergio Francisco

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Real Sociedad va a vivir una pretemporada diferente con respecto a las últimas. Hay que remontarse hasta el verano de 2018 para encontrar el último precedente en el que el conjunto blanquiazul estrenaba entrenador durante el periodo estival. Asier Garitano fue el último técnico que cogió las riendas del equipo sin haber trabajado previamente con los jugadores antes de un inicio de curso. Después de aquel verano, en las sucesivas pretemporadas el equipo ha estado a las órdenes de Imanol Alguacil. El oriotarra ya conocía la plantilla al dedillo en su primer periodo de preparación en 2019 por haberla dirigido los meses previos. Ya tenía mucho trabajo adelantado.

Sergio Francisco mostró en su presentación de la semana pasada sus ansias por ponerse manos a la obra cuanto antes con los jugadores, aunque deberá esperar al 7 de julio para ponerse a trabajar con ellos sobre el césped. «Necesito empezar cuanto antes para avanzar», expresó el nuevo preparador txuri-urdin y reiteró que estaba «deseando empezar en Zubieta con el equipo».

El irundarra tiene que conocer a los futbolistas, principalmente a los que no ha llegado a dirigir todavía. Eso sí, no va a tener la necesidad de presentarse uno por uno a cada jugador. Hay hasta media docena de jugadores de la primera plantilla a los que ya ha podido entrenar previamente en el filial. Sergio tiene prisas por empezar, pero al menos va a poder ganar algo de tiempo con Marrero, Olasagasti, Aramburu, Marín, Martín, Urko, Karrikaburu y Magunazelaia, que ya han pasado por sus manos en el filial.

Unai Marrero Coincidió en el Sanse y en el C Un guardameta de total confianza para el técnico

La primera cara conocida que se encontrará Sergio Francisco estará en la portería. Unai Marrero, que jugó los noventa minutos del último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu dio el salto a la Real C desde juveniles con el irundarra en el banquillo en 2020. El azpeitiarra, con dorsal del primer equipo desde la pasada temporada, contó con la confianza del nuevo técnico blanquiazul desde que coincidió con él en el tercer equipo. Subió al Sanse de su mano cuando el técnico cogió las riendas del segundo equipo en 2022. Sergio es un gran conocedor del potencial del guardameta de 23 años que tiene contrato hasta 2027.

Jon Mikel Aramburu Coincidió en el Sanse Su única temporada en el filial, con Sergio en el banquillo

Cuando Jon Mikel Aramburu llega al Sanse en el verano de 2023 procedente del Real Unión, Sergio Francisco iba a iniciar su segunda temporada al frente del filial. El venezolano enseguida se hizo dueño del lateral derecho. Su rendimiento fue tan alto que Imanol le echó el ojo y le reclamó para el primer equipo a mitad de temporada para cubrir las necesidades que habían surgido con motivo de varias bajas importantes en la zaga por lesión. Aramburu apenas jugó cuatro partidos con el Sanse de Sergio en la segunda vuelta, ya en abril. El defensor parte como el primer lateral derecho del equipo.

Pablo Marín Coincidió en el Sanse y en el C Le subió del juvenil al tercer equipo con 18 años

Pablo Marín es otro de los realistas que hicieron la transición del juvenil al tercer equipo de la Real de la mano de Sergio. El riojano subió al C en la campaña 21/22 con 18 años y en su primera campaña en 2ª RFEF disputó 16 encuentros, 13 de ellos como titular. Un curso después, en la temporada 22/23, el técnico dio el salto al Sanse y se llevó consigo al centrocampista. En esa misma campaña incluso llegó a jugar varios partidos en el primer equipo con Imanol ante el Manchester United, Real Madrid y Barcelona. La pasada campaña la jugó al completo en el filial, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo. Tiene 21 años y su contrato se ha prolongado recientemente hasta 2028.

Jon Martín Coincidió en el Sanse Un ascenso meteórico del que ha sido parte activa

La carrera deportiva de Jon Martín transcurre a toda velocidad. Debutó con el primer equipo el pasado curso con 18 años, todavía en edad juvenil, en la misma temporada que había dado el salto al Sanse. El central ha ido saltando categorías como si nada y Sergio Francisco no ha podido disfrutar de él mucho tiempo en la base. Ahora podrá hacerlo. El joven defensor subió al Sanse con el irundarra a los 17 años y rápidamente se hizo con un puesto en el eje de la zaga. 26 partidos, todos ellos de titular, en su primera experiencia en 1ª RFEF. No se arrugó pese a la diferencia de edad con los rivales. Si no jugó más fue porque Imanol le alistó con los mayores.

Jon Ander Olasagasti Coincidió en el Sanse y en el C El curso 22/23, el más prolífico con Sergio

Olasagasti también coincidió con Sergio Francisco en el C cuando dio por concluida su etapa de juvenil en 2018, pero el donostiarra no duró mucho con el irundarra. Dio el salto al Sanse enseguida con Xabi Alonso y no fue hasta el curso 22/23 cuando volvió a ponerse a disposición del ahora técnico de la Real en el segundo equipo. En ese curso fue una pieza importante para el preparador guipuzcoano, llegando a disputar 27 partidos con el Sanse e incluso jugando con el primer equipo en escenarios como el Bernabéu.

Urko González de Zárate Coincidió en el Sanse y en el C Ha alternado con él la posición de pivote y central

Sergio Francisco conoce muy bien a Urko González de Zárate, al que dirigió en dos etapas, primero en el tercer equipo y después en el Sanse. Como ocurre con Olasagasti, la temporada 22/23 fue la más completa del vitoriano bajo las órdenes del irundarra. Llegó a disputar 24 encuentros, alternando las posiciones de central y pivote. Uno de los grandes desafíos de Sergio será poder recuperar para la causa a Urko después del gran rendimiento que ha demostrado el jugador en su cesión al Espanyol en la segunda mitad del curso.

Jon Karrikaburu Coincidió en el C Le hizo debutar con 17 años en Tercera División

El nombre de Jon Karrikaburu comenzó a sonar con fuerza en el curso 20/21, cuando Sergio Francisco le hizo debutar con el C en Tercera División con tan solo 17 años. El baztandarra se hinchó a marcar goles y acabó la temporada con el Sanse de Xabi Alonso marcando el tanto que significaría el ascenso a Segunda. El delantero se reencontrará con Sergio después de aquella iniciática experiencia siendo un juvenil.

Jon Magunazelaia Coincidió en el Sanse y en el C Capitán el curso pasado con Sergio en el Sanse

Por último, Magunazelaia será otra de las caras conocidas de Sergio cuando este se ponga manos a la obra con la plantilla. El eibarrés fue dirigido por el técnico en el C y en el Sanse. De hecho, la pasada temporada fue el capitán del filial antes de que este año obtuviera dorsal del primer equipo. Lo tiene muy complicado para continuar en la Real.

Gorrotxategi y Dadie también han pasado por sus manos Sergio Francisco no solo conoce a muchos de los que ya están asentados en la primera plantilla, también, y sobre todo, conoce a los que están por llegar. Esos jugadores del Sanse que están muy cerca del primer equipo y han permanecido bajo las órdenes del irundarra hasta hace muy poco. Son los casos de Gorrotxategi y Dadie, ambos cedidos al Mirandés, que regresarán en julio a la disciplina txuri-urdin. El eibarrés, uno de los jugadores revelación de la Segunda División, ha sido un futbolista importante para Sergio Francisco en las últimas temporadas en el filial. Ha sido un fijo en el centro del campo, hasta que el club decidió dejarle esta última campaña de préstamo en el conjunto jabato. Previamente ya habían coincidido técnico y jugador en el tercer equipo blanquiazul en Segunda RFEF. Gorrotxategi no empezará de cero con Sergio. El nuevo preparador de la Real tiene referencias más que suficientes del jugador, fue incluso uno de los futbolistas a los que ha visto en directo esta temporada. Fraga, Mariezkurrena, Goti, Beitia, Rupérez, Balda, Marchal, Dani Díaz... Todos estos jugadores del Sanse que han estado en dinámica del primer equipo durante muchas semanas esta temporada van a volver a estar muy cerca de los mayores la próxima campaña. Nadie mejor que Sergio para decidir en torno al futuro de estos jugadores a los que ha dirigido en los últimos meses. Pendientes del playoff El destino de estos futbolistas va a estar condicionado por lo que acontezca en el playoff de ascenso a Segunda. Si el Sanse sube a la categoría de plata muchos de ellos podrían continuar en el filial, si no, algunos de ellos podrían encontrar acomodo directamente en el primer equipo. Sergio y Bretos asistieron al primer partido en Mérida de la fase de ascenso y este domingo volverán a estar muy pendientes de la actuación de los potrillos.

