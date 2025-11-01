Capacidades y voluntades
San Sebastián
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:43
-
1
Primera gran alegría de la temporada
Justo o injusto. En el fútbol ambos términos se confunden a menudo, pero ayer no fue el caso. Nadie podrá negar que la Real mereció ... ganar. Buscó la victoria y tuvo premio. A pesar de los despistes, como el 1-1, los de Sergio, muy nervioso en el segundo tiempo, jugaron un partido completo, se adelantaron tres veces ante un equipo complicado y toman aire.
-
2
Gorrotxa como síntoma de la mejoría
El 4 de la Real, autor de un gol que jamás olvidará, está creciendo. Poco a poco, pero sin pausa. Y el equipo lo nota. Se ofrece, toca rápido, se mete entre centrales, corta cuando hace falta, no como en Oviedo; y confirma su capacidad para liderar a este equipo.
-
3
El espíritu de Oyarzabal
Salí de Anoeta maravillado con su partido. Y eso que no marcó. Pero creo que fue el mejor. Su voluntad por ganar nos hizo creer a los aficionados y sobre todo a sus compañeros de que los tres puntos se iban a quedar en casa. El 10 no falla.
-
4
Con Jon Martín ya no habrá dudas, ¿no?
El lasartearra vuelve a confirmar que su puesto está en el once titular. De verdad, y solo con un poco de malicia, ¿cómo ha podido jugar Caleta-Car tantos partidos de titular? ¿Que el 31 cometerá fallos y un día lo expulsarán? Seguro. ¿Y? Tenemos un diamante en bruto en ese puesto.
-
5
¿Pero no era un partido más para ellos?
Fuera caretas. Cada año que les ganamos, malas caras y malos gestos. ¿Y eso de estar todo el partido quejándose al árbitro? ¡Yuri, por favor! Todo el partido protestando. ¿Por qué se lo permiten? Feliz domingo para todos los txuri-urdin, en especial para los que viven en Bizkaia.
