Canteras que marcan la identidad de un club
Tajonar, como sucede con Zubieta en la Real, es la razón de ser de un Osasuna que reúne hasta 10 jugadores navarros en sus filas
San Sebastián
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:12
El sábado se miden en El Sadar dos de los clubes con las canteras más prolíficas de la Liga. Zubieta y Tajonar o lo que es lo mismo, el fútbol guipuzcoano y el navarro, es lo que identifica a Real Sociedad y Osasuna y los hace distintos del resto. Sería imposible entender un conjunto txuri-urdin sin los Oyarzabal, Barrenetxea, Zubeldia, Aritz, Gorrotxategi, Turrientes o Martín, igual que en el caso rojillo sin los Aimar Oroz, Moncayola, Kike Barja o Iker Muñoz, entre otros. Son futbolistas que nacieron siendo del equipo para el que juegan y que transmiten un sentimiento de pertenencia en el vestuario.
Sin embargo hay una diferencia importante entre ambos, y es que mientras la Real puede aglutinar a la mayor parte del talento del territorio para contar con los mejores guipuzcoanos, en el caso de Osasuna eso no ha sido posible hasta ahora y los principales jugadores navarros militan en el Athletic. Un hándicap que limita el número de futbolistas de la Comunidad Foral en el primer equipo y que reduce sus posibilidades competitivas. No hay que olvidar que Nico Williams, Oihan Sancet, Jesús Areso y Álex Berenguer dieron sus primeros pasos en Tajonar y en el caso de los dos últimos vistieron la elástica rojilla en Primera División.
Los 14 navarros en las plantillas de la Real y Osasuna
Elizondo
Huarte
Etxauri
Pamplona
Garinoain
Villafranca
Murchante
Cascante
Pamplona
Martín
Pedroarena
Asier
Osambela
Jorge
Herrando
Raúl
Chasco
Arazuri
Huarte
Noain
Aimar
Oroz
Iñigo
Arguibide
Kike
Barja
Murchante
Villafranca
Garinoain
Mauro
Echegoyen
Iker
Muñoz
Jon
Moncayola
Elizondo
Ansoain
Etxauri
Aihen
Muñoz
Iñaki
Rupérez
Jon
Karrikaburu
Cascante
Álex
Remiro
LOS DIEZ NAVARROS MÁS VALORADOS
Millones de euros
70
Nico Williams
Oihan Sancet
Mikel Merino
Beñat Prados
Aimar Oroz
Álex Remiro
Iñaki Williams
Jesús Areso
Álex Berenguer
Jon Moncayola
60
35
18
15
15
15
12
9
7
0
20
40
60
80
LOS DIEZ GUIPUZCOANOS MÁS VALORADOS
Zubimendi
Oyarzabal
Berrenetea
Agirrezabala
Igor Zubeldia
B. Turrientes
Gorrotxategi
Guruzeta
Martín
Gorosabel
70
20
18
15
9
9
6
6
5
5
0
20
40
60
80
IZANIA OLLO
Ahora mismo solo dos de los diez futbolistas navarros más valorados en Transfermarkt juegan en Osasuna, casos de Aimar Oroz, tasado en 15 millones, y Jon Mocayola, el décimo, con una valoración de 7 millones. De los ocho restantes seis pertenecen al Athletic -Nico, Sancet, Prados, Iñaki Williams, Areso y Berenguer-, uno al Arsenal, Mikel Merino, y otro a la Real, Remiro.
En Anoeta la situación es diametralmente opuesta, ya que cinco de los siete guipuzcoanos con mayor valor de mercado visten de blanquiazul: Oyarzabal, Barrenetxea, Zubeldia, Turrientes y Gorrotxategi. Los otros dos son Martin Zubimendi, traspasado al Arsenal el pasado verano por 70 millones, y el meta Julen Agirrezabala (Valencia). Completan el top10 los rojiblancos Gorka Guruzeta y Andoni Gorosabel y el txuri-urdin Jon Martín, que escalará posiciones en este ránking muy pronto. De los diez, ocho se han formado en Zubieta y los dos que no lo hicieron (Agirrezabala y Guruzeta) acudieron a entrenar en su día.
El crecimiento deportivo y económico que ha experimentado el club en los últimos 17 años con la presidencia de Aperribay ha frenado las fugas al otro lado de la autopista de los mejores guipuzcoanos y ha conseguido algo impensable décadas atrás: atraer talento de Lezama. Remiro, que llegó gratis del Athletic, es internacional y lleva 7 temporadas defendiendo la portería realista mientras que Mikel Goti, natural de Gorliz, forma parte de la primera plantilla.
Osasuna también está viviendo un proceso de crecimiento como club desde su último ascenso a Primera en 2019. En este tiempo se ha consolidado en la categoría, con una temporada 22/23 brillante en la que jugó la final de Copa y se clasificó para la Conference League. Para este ejercicio 25/26 prevé unos ingresos récord de 86 millones, lo que le permite tener mayores opciones de retener a jugadores como Oroz y Moncayola, en su día en la órbita del Athletic.
Dos clubes cercanos
Los enfrentamientos contra Osasuna se distinguen por la cordialidad entre clubes y aficiones a pesar de que la Real ha contado tradicionalmente con navarros en sus filas, normalmente de la zona norte, como Genaro Celayeta (Bera) y los hermanos Bakero (Goizueta). De Pamplona era Jesús Satrústegui, máximo goleador en la historia del club, aunque su caso fue diferente, ya que hizo las maletas para recalar en Donostia cuando Osasuna le negó el pago de su primera ficha. Un error burocrático fue el que le hizo cambiar de club y venirse a vivir a casa de sus tíos.
Actualmente hay cuatro realistas de Navarra en la plantilla: Remiro, Aihen, Karrikaburu y Rupérez. El caso del segundo es peculiar, porque nació en San Sebastián y sus padres son donostiarras, aunque se crió hasta los 14 años en Etxauri. Realista hasta la médula, no dudó en aceptar la oferta que le llegó desde Zubieta en cadetes cuando jugaba en el Ardoi de Zizur. Karrikaburu lleva en el club desde infantiles, cuando llegó del Baztan, convenido con la Real, mientras que Remiro vino del Athletic tras completar su etapa formativa en Lezama.
Iñaki Rupérez es el único con pasado en Tajonar. Capitán del División de Honor juvenil fichó por la Real en 2022 cuando acabó contrato y no llegó a un acuerdo para renovar con Osasuna. Patxi Puñal, director técnico de Tajonar, siempre ha defendido que las relaciones con la Real son buenas, tal y como afirmó el pasado mes de febrero. «Las relaciones con el Athletic y la Real no tienen nada que ver. Con la Real Sociedad el respeto es máximo y el Athletic entra como un elefante en una cacharrería. Lo que puede se lo lleva y no mira atrás. La Real no hace eso».
En los últimos años clubes que estaban convenidos con la Real como el Beti Kozkor de Lekunberri y el Gazte Berriak de Ansoain han sido captados por Osasuna sin ningún problema en esa línea que lleva la entidad presidida por Sabalza de potenciar la red de clubes colaboradores en territorio foral.
Actualmente, y atendiendo a su página web y a los jugadores inscritos en LaLiga, hay diez jugadores navarros en la primera plantilla de Osasuna, que son Aimar Oroz, Jon Moncayola, Iker Muñoz, Kike Barja, Jorge Herrando, Asier Osambela, Martín Pedroarena, Mauro Echegoyen y Raúl Chasco, los cuatro últimos con dorsal del Promesas aunque ya han debutado arriba. Hay que añadir a otro joven, Iñigo Arguibide, que se estrenó en Primera ante el Las Palmas en 2024 y que estará como mínimo en la convocatoria ante los problemas que tiene Alessio Lisci en la retaguardia como ha sucedido en las dos últimas jornadas.
No es un mal número teniendo en cuenta que el pasado verano Osasuna perdió a tres navarros que estaban consolidados en la plantilla como Jesús Areso (Athletic), Pablo Ibáñez (Alavés ) y Unai García, que juega en la liga griega en el Panetolikos.
