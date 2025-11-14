El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta Diego San José, guionista irundarra y 'realzale' confeso, nombra como al exrealista a un personaje del proyecto de Mosvistar, que se estrena este domingo: «Sí, es un homenaje a la Real Sociedad»

Ángel López San Sebastián Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:42 Comenta Compartir

Lee Chun Soo (Incheon, Corea del Sur, 1981) representa, en la historia de la Real Sociedad, a un perdedor de manual, como Joserra, personaje principal de la serie 'Yakarta', recién estrenada en Movistar Plus+, en la que el exfutbolista realiza un 'cameo'. No es que el extremo surcoreano que hace 22 años irrumpió cual estrella de cine en Anoeta aparezca en este drama televisivo, es que existe un personaje que lleva su nombre. Y todo por obra y gracia de un 'realzale' de pro, a la sazón guionista de la serie, el irundarra Diego San José, que era socio realista en la época en la que el club txuri-urdin fichó al denominado 'Beckham coreano'.

En la ficción, Joserra encarna a un exjugador de badminton venido a menos, participante en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, que ejerce de profesor de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, ve en Mar, una jugadora brillante de 17 años de esa modalidad deportiva, la posibilidad de salir de su mundo de mediocridad y dar un giro a su vida. El sueño es llevarla a Yakarta, capital de Indonesia donde los mejores jugadores de badminton son considerados como estrellas. Para ello, deben recorrer pueblos de España como Totana, Torrelavega o Tartajos donde se disputan torneos. Se trata de un drama de seis capítulos protagonizado por Javier Cámara y la joven Carla Quílez.

En ese ambiente, hacía falta un personaje «que queríamos que fuese coreano y pensé: '¿Me voy a inventar ahora un nombre? Si de Lee Chun Soo nadie se acuerda'», revela San José, irundarra de 47 años. Para que no hubiera equívocos con nombres propios de países cercanos como China, «cogí el nombre de un coreano real, Lee Chun Soo, que ojalá vea 'Yakarta' algún día desde Corea y le guste», dice el guionista guipuzcoano. «Sí, es un homenaje a la Real Sociedad», reconoce San José, que, entre risas, afirma que Lee «ha tenido más éxito como 'youtuber' que como delantero de la Real Sociedad».

El Beckham coreano en la Real Sociedad

Borrachos de éxitos tras rozar el título de Liga en 2003, los dirigentes y responsables de la Real Sociedad decidieron innovar ese verano y contratar a una supuesta estrella del fútbol asiático, que además prometía arrastrar consigo, a la estela de su fama, nuevos ingresos extraordinarios, en concepto de publicidad, marketing y derechos televisivos. Por eso denominaban el 'Beckham coreano' a Lee Chun Soo. Pero, tras una pretemporada en la que una miríada de informadores y cámaras de su país seguían cada uno de sus pasos, su etapa en Anoeta rozó lo catastrófico, hasta convertirse en objeto de chanzas. Prometía mucho cuando su presentación oficial el coliseo de Amara fue la primera televisada por la página web para el mundo y cuando en su primer partido oficial, dio medio gol a Kovacevic en el campo del Espanyol. Pero ahí se quedó. Cero goles en 21 partidos como 'txuri-urdin' le enviaron cedido al Numancia de Soria la siguiente campaña y al traspaso en el verano de 2005.

«En Corea era un emperador», dijo Lee Chun Soo a su llegada, en olor de multitudes. Pero su salida hacia la fría Soria fue por la puerta de atrás. Y ese espíritu también ha querido recoger Diego San José, reputado guionista de cine y televisión especializado en comedia. En su currículum, casi siempre acompañado del donostiarra Borja Cobeaga, figuran películas como 'Pagafantas', 'No controles', 'Fe de etarras', '8 apellidos vascos' y '8 apellidos catalanes', series como 'Celeste' o 'Superlópez' y programas de televisión como 'El Intermedio', 'La noche de José Mota' o 'Vaya semanita'. Precisamente en este último, había un sketch en el que se hablaba, con sorna, de los 'vídeos de los goles de Lee'. Llevaba la rúbrica de San José.