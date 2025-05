Un cambio de filosofía por el que Imanol nunca ha apostado

«Me hubiera gustado darle a algunos canteranos la posibilidad de jugar más y crecer más, pero también tenéis que ser conscientes de lo complicado ... que es porque el nivel de exigencia es tan alto...». Así comenzó Imanol Alguacil su polémica respuesta en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Girona en la que terminó deseando que «ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Athletic, con todo canteranos. Creo que todos estaríamos igual de contentos y orgullosos sin importar los resultados». Una reflexión esta última que ha levantado ampollas entre los aficionados y que ha causado incredulidad en el club ante un mensaje que no se corresponde con la realidad por razones obvias y que resulta contradictorio con las propias palabras de Imanol durante estos años pero, sobre todo, con su proceder, ya que en las seis temporadas en las que el técnico oriotarra ha participado en la planificación deportiva, el club ha reforzado al equipo, con mayor o menor acierto, con 28 futbolistas de fuera de Zubieta y ha dado la alternativa a 29 canteranos.

En su reflexión postpartido Imanol reconoció sobre los canteranos que «muchas veces los he sacrificado no dándoles tantos minutos porque había mucho en juego. Evidentemente esos canteranos necesitan tiempo, necesitan crecer, necesitan tener vivencias, necesitan cometer errores y esos errores pueden suponer perder partidos y perder puntos. Tenemos que ser conscientes de todo eso. A mí manera, he intentado hacer un poco todo: dar oportunidad a canteranos pero, sobre todo, sin perder la esencia de competir y de mantener a la Real en lo más alto. ¿Se podía haber hecho mejor? Sí, seguro que sí, pero también peor».

Esta parte de su respuesta, previa a su polémica frase, se ajusta perfectamente a lo que ha sido la Real durante la presencia de Imanol en el banquillo. De ahí que resulte de todo punto incomprensible su deseo de un cambio de filosofía que, según sus propias palabras, no permitiría a la Real competir en tres competiciones de la manera en lo que lo ha hecho en estos años.

En su primera campaña con él al frente desde la pretemporada (2019/20), la Real se reforzó con Remiro, Monreal, Portu, Isak, Sagnan y Odegaard y se comenzaron a consolidar en el equipo canteranos como Le Normand, Barrenetxea, Guevara y Aihen, futbolistas que ya habían jugado algunos partidos en la temporada anterior. Aquella fue la Real que volvió a Europa, la que logró la clasificación para la final de Copa en Miranda de Ebro y en la que ya comenzaban a destacar jugadores como Merino, fichado el ejercicio anterior.

Planificación Desde que participa en la planificación se han fichado a 28 jugadores y con él han debutado 29 canteranos

La temporada siguiente, y con la vuelta de Odegaard al Real Madrid, el club se reforzó con David Silva. Y en el mercado invernal llegó Carlos Fernández. Zubimendi y Guevara se consolidaron y fueron asomando más jugadores de Zubieta como Roberto López, Pacheco, Turrientes, Guridi o Lobete en una temporada en la que se ganó la Copa del Rey.

Una base sólida de canteranos

La Real de la 2021/22 se fundamentó en un equipo cuya base contaba con seis canteranos: Gorosabel, Le Normand, Aritz, Zubeldia, Zubimendi y Oyarzabal, con la aportación importante de Aihen, Guevara y Zaldua y la irrupción de Robert Navarro. Pero aún así en invierno llegó cedido Rafinha para reforzar la medular y aun teniendo en el equipo a Isak, Oyarzabal, Januzaj, Portu y Lobete, se trajo como cedido a Sorloth, que pese marcar siete goles en todas las competiciones disputó 44 partidos.

Kubo, Sadiq, Brais Méndez, Mohamed-Ali Cho y de nuevo Sorloth llegaron el verano siguiente para apuntalar el proyecto tras el adiós de jugadores como Isak, Januzaj o Rafinha. Canteranos como Pacheco, Sola, Marín, Turrientes o Karrikaburu fueron ganando minutos y fueron importantes para que la Real alcanzara la cuarta posición y lograra su clasificación para disputar la Champions League. Para entonces el de Orio ya había hecho debutar a 19 canteranos, aunque algunos de ellos ya no seguían en un club donde Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Zubimendi, Oyarzabal, Aritz, Barrenetxea e Illarramendi seguían teniendo un peso innegable.

El desafío de competir en la Champions y no perder competitividad en el resto de torneos obligó a la Real a reforzarse con Zakharyan, Tierney, Traoré, André Silva y, en invierno, con Becker y Javi Galán. Además, se apostó por traer de nuevo a casa a Álvaro Odriozola. Aún así, futbolistas como Olasagasti o Aramburu comenzaron a asomar, mientras otros como Magunazelaia o González de Zárate trataban de aprovechar las migajas de una temporada en la que el equipo tocó techo realizando una gran Champions, rozando la final copera y siendo sexto en Liga. Le Normand y Merino ya sonaban con fuerza para irse e Imanol, tras lograr el billete europeo por quinta vez consecutiva, realizó en la rueda de prensa la siguiente reflexión: «Entramos todos los años en Europa, hemos competido en Champions y nos quedamos a nada de entrar en otra final, pero quiero que estén los mejores. Que Merino esté aquí nos ayuda a ser mejores y a que crezcan todos los jóvenes que suben del filial», dijo ante los rumores. «Debemos seguir creciendo y tomar decisiones. Es lo que nos ha llevado a entrar en Europa cinco temporadas consecutivas. Queremos más y para eso hay que mejorar», explicó. «Una cosa es estar contentos, pero necesitamos rendimiento y un plan para mejorar el año que viene».

Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez, Javi López y Aguerd, petición expresa del oriotarra cuanto tenía a Pacheco, Aritz, Zubeldia y Jon Martín para el centro de la zaga, fueron los fichajes de la Real. La mayoría no han cuajado e Imanol ha tenido que recurrir más que nunca a la cantera. «Somos un equipo que apuesta por la cantera», dijo hace unos días tras salir goleado del Metropolitano. «Si tú hoy ves los dos equipos te das cuenta de lo que es uno y otro. Esto debe servir para que crezcan, pero es el peaje a pagar». Y el peaje se ha llevado por delante al propio Imanol, que dijo que se marcha de la Real porque «he dejado de ganar». Y es que, aún apostando por la cantera como lo ha hecho, el oriotarra siempre ha priorizado el rendimiento. Y todos lo han aceptado. Lo otro no viene a cuento.