Si hace mucho calor, se puede subir a la 5ª planta

Viajar a catorce horas de distancia en avión significa que el choque cultural con nuestros usos y costumbres guipuzcoanos va a ser gigante. La ... Real juega hoy (12.00 horas, canal Youtube Real Sociedad) su segundo encuentro amistoso de esta pretemporada y lo hace en un lugar singular. El hotel Stadium se encuentra incrustado en el propio Peace Stadium Connected by SoftBank, donde los de Sergio jugarán este mediodía ante el V-Varen Nagasaki de la segunda división nipona.

Los jugadores pasan del hall del hotel directamente al verde bajando por unas escaleras. El hotel, bastante lujoso, con doce plantas y todo tipo de facilidades para albergar a un equipo como el blanquiazul. De hecho, la Real tiene una planta entera para ella con diferentes comedores y demás estancias.

Como curiosidad, en la planta numero 5 está la piscina y la sauna, con vistas al verde y se puede seguir el partido sin problemas. Es decir, los palcos hospitality, que están siendo ya muy habituales en los grandes estadios, como Anoeta por ejemplo, se quedan a distancia de poder ver un partido en traje de baño metido en una piscina. Del mismo modo, las habitaciones de este hotel, dan hacia el terreno de juego y otras a una parte de la ciudad de Nagasaki.

Otro buen test

Después del estreno en la pretemporada el viernes pasado ante el Pau, con el triunfo por 2-0 en Zubieta, los realistas saltarán al césped del Peace Stadium con la intención de ir acumulando horas de vuelo y en el caso de algunos, demostrar a Sergio que tienen sitio en esta Real del curso 2025/26.

Lo que no ofrece ninguna duda de es que volverá a hacer mucho calor. El entrenamiento se tuvo que parar ayer en cuatro ocasiones para que los blanquiazules se hidrataran. Al haber 29 jugadores en la expedición, no habrá mucha carga de minutos tal y como sucedió ante el Pau para que jueguen los máximos posibles. El V-Varen local no es un equipo puntero y además juega en Segunda División. Eso sí, tienen más ritmo de competición porque llevan mucho más tiempo entrenando.