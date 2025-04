«Si en cadetes ya tienen incentivo los derbis, ahora mucho más»

Se acerca el derbi y los protagonistas del encuentro toman la palabra. En Zubieta hablan Zubeldia, Marín, Sergio Gómez y Aramburu, y se nota quién ... tiene más experiencia en este tipo de encuentros. «Son partidos especiales, será un encuentro disputado. En los derbis no suele haber mucho juego, pero son partidos bonitos», reconoce Zubeldia, con 15 derbis a sus espaldas. Pocos mejor que él en el vestuario para hablar sobre la rivalidad con el Athletic. Apura sus opciones para llegar a la cita, ya que sigue arrastrando molestias en el aductor. «Estoy mejor, mañana probaré en el campo y en función de las sensaciones que tenga veré si estoy disponible», confiesa.

Cree que el conjunto rojiblanco «vendrá al cien por cien» pese a jugar hoy en la Europa League. «Ya sabemos lo que supone ese esfuerzo de jugar cada tres días, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien, jugamos en casa y tenemos que aprovechar ese plus para ganar».

Jon Mikel Aramburu todavía no ha jugado un derbi en casa. Se estrenó en la primera vuelta en San Mamés y le queda «esa espinita de que no pudimos ganar allí». «Esperemos que sea un gran partido y que nos podamos llevar la victoria. Sabemos que tienen partido entre semana, pero el foco lo tenemos que poner en nosotros, no en ellos».

Después de haberse medido este curso a algunos de los mejores extremos del mundo como Vinicius o Raphinha, ahora le puede tocar defender a Nico Williams. No le da miedo. «Nico es muy bueno, pero todos los jugadores del Athletic son importantes. Estaré preparado para el que toque».

Pablo Marín todavía no ha vivido ningún derbi sobre el césped y está «con muchas ganas», pese a haber sido convocado en varias ocasiones. No los ha vivido en la élite, pero sí en las categorías inferiores en Zubieta en cadetes, juveniles... «Si ya tienen ese incentivo cuando eres pequeño, en Primera División mucho más, rodeado de todo el estadio que no te deja de animar. Queremos brindarle una victoria».

«Un arranque muy fuerte»

El riojano confía en «tomar con normalidad este final de temporada y tratar de ganar todos los partidos posibles». Después de tres partidos sin conocer la victoria, aboga por «hacer borrón y cuenta nueva y estar centrados en lo que viene». Marín está teniendo mucha continuidad en el once en los últimos meses. «He entrado en una dinámica de jugar más minutos. Sigo haciendo lo de siempre y trabajo cada día para mejorar».

Sergio Gómez también podrá vivir su primer derbi vasco en Anoeta y promete «un arranque muy fuerte de partido por nuestra parte, porque ellos vendrán con el desgaste del partido europeo». «Entre el equipo y la afición tenemos que dar ese plus para aguantar ese alto nivel de intensidad que queremos mantener los 90 minutos. Ojalá estemos finos con balón y podamos llegar a la victoria», sostiene.

Por último, se refiere a la pelea por Europa. «La temporada ha sido muy igualada, tanto si perdías como si ganabas, tampoco avanzabas tanto porque ha sido una Liga espectacular en esos puestos de Europa, entre Champions y Conference. Necesitamos ganar y vamos a pelearlo».