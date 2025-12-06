Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios futbolistas de la Real realizan un ejercicio de velocidad durante el entrenamiento de ayer en Zubieta Royo
Alavés - Real (Hoy, 16.15 horas)

En busca del inicio de otra buena racha

La Real quiere ganar hoy al Alavés en un mes de diciembre a priori más liviano con encuentros ante Girona y Levante

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

Tras el sorbo de vermut copero la Liga se cruza otra vez en el camino de la Real con uno de esos partidos complicados de predecir. El equipo vuelve al lugar donde murió la Real de Imanol y comenzó a gestarse la Real de Sergio. Los blanquiazules perdieron el pasado curso en una jornada entre semana en Mendizorrotza con un solitario tanto de Tenaglia e Imanol le verbalizó al día siguiente a Jokin Aperribay su intención de cerrar un ciclo. Unos van y otros vienen, pero la Real siempre prevalece.

Superado un tercio de competición, el equipo se encuentra ya cómodo en mitad de la tabla, pero ya son ocho puntos los que le separan del Espanyol, último equipo que ahora mismo disputaría competición continental el año que viene. La derrota ante el Villarreal fue un mazazo, pero las sensaciones fueron buenas y hay que arrancar una racha de puntos como la que se cortó de raíz ante el submarino amarillo. No tiene la Real una mala secuencia de partidos ligueros con la visita hoy a Gasteiz (16.15 horas, Movistar LaLiga) y con los dos últimos compromisos ante Girona en casa y Levante en Valencia. Tres encuentros que deben servir para aglutinar la mayor cantidad de victorias y puntos para cerrar el año todavía en la pomada.

Ni mucho menos los txuri-urdin tendrán un partido sencillo esta tarde ante un Alavés que está jugando bastante mejor de lo que dicen sus seis derrotas en los siete últimos compromisos –solo pudo empatar a cero ante el Valencia–. Coudet ha conformado un equipo compacto al que no es fácil hincarle el diente. Sergio Francisco recluta para la cita a Sucic, de vuelta tras sus «problemas», mientras que también recupera a Karrikaburu, que al menos para esta tarde parece por detrás de Sadiq en la rotación de delanteros. El irundarra no puede contar con Zubeldia, que con una sobrecarga muscular desde el 15 de noviembre no ha llegado a tiempo cuando el staff confiaba en recuperarlo.

Si en el ataque hay bajas importantes la ausencia del azkoitiarra vuelve a dejar la zaga algo huérfana, más si cabe con la lesión de Beitia. Jon Martín será titular, pero espera pareja con Aritz quizás algo por delante por los problemas intestinales de Caleta-Car durante la semana. No obstante, por las características del partido, el croata podría acompañar a Martín. El Alavés no transita tan rápido como el Villarreal y sí que disfruta con balones largos, disputas, segundas jugadas y acciones a balón parado, como ganó el año pasado con ese remate de Tenaglia.

Gómez jugó menos minutos que Aihen en Reus, mientras que Aramburu, con un vendaje en la rodilla, está también de vuelta. En el centro del campo no hay dudas, Gorrotxategi escoltará a Soler y Brais, descansados en Copa. La otra duda está en la delantera, aunque todo hace indicar que Sergio jugará con los tres extremos con Guedes en la punta de lanza relegando a Sadiq al banquillo pese a su gol y asistencia en Reus. En Gasteiz no suele haber demasiados espacios para que Guedes haga de las suyas, pero el rendimiento del nigeriano fue bajo ante el Villarreal aunque Sergio no descartó ayer para nada su titularidad.

De hecho, le colocó a la misma altura de los tres extremos y Zakharyan en cuanto a futbolistas de ataque que están aportando sobre el terreno de juego. Carrera, tras su estreno, regresa al Sanse por la recuperación de Karrikaburu. Resulta clave ponerse por delante puesto que la Real ha empezado perdiendo en diez de los catorce partidos de Liga. Es más, cuando se adelanta está sabiendo administrar la ventaja porque ganó a Mallorca, Sevilla y Athletic y solo fue remontado por el Barcelona.

Blanco, baja importante

El Alavés, por su parte, tiene prácticamente a toda su plantilla disponible salvo dos futbolistas, capitales para el entrenador. Al sancionado de larga duración Garcés hay que sumar a Blanco, que acumula cinco tarjetas amarillas y se pierde el encuentro. Su ausencia en la medular beneficia al exrealista Guevara, que apunta a titular compartiendo centro del campo con Ibáñez.

También será de la partida Pacheco, que ya sabe lo que es marcar al Alavés con la Real en Mendizorrotza. Ahora tendrá que tratar de defender a Guedes. Rebbach y Calebe han adelantado en las bandas a Carlos Vicente y Aleñá, aunque los dos podrían salir de inicio perfectamente porque el técnico realiza continuas permutas en el frente de ataque. Arriba estará Boyé, uno de esos delanteros que lo rematan absolutamente todo.

Alberola Rojas dirige el encuentro con Del Cerro Grande en el VAR

Alberola Rojas será el encargado de dirigir el Alavés-Real Sociedad de esta tarde. El árbitro del comité manchego se ha cruzado en el camino de los realistas en dieciséis ocasiones y lo cierto es que el balance es francamente bueno puesto que la Real suma nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas. De hecho, los realistas ya saben lo que es ganar con este mismo árbitro en Mendizorrotza. Estuvo en las victorias de la 17/18 y la 18/19 que terminaron con resultados de 0-1 y 0-2. Esta temporada todavía no hay partidos arbitrados por Alberola Rojas, que estará asistido en la sala VAR por Del Cerro Grande.

