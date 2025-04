Brais, Pacheco y Goti, en la convocatoria; Dani Díaz, lesionado

Muchas y muy importantes novedades en la convocatoria de la Real Sociedad. La más importante es la presencia de Brais Méndez, que vuelve a ... protagonizar una recuperación de récord de una lesión en el quinto metatarsiano, de Pacheco, tras dos meses de ausencia por KO, y de Mikel Goti, tras haber renovado esta semana. Los que se caen son los lesionados Zubeldia y Dani Díaz.

Convocatoria de la Real Sociedad para el encuentro ante el Mallorca RS

Lo previsible es que Brais no sea titular, pero Imanol le incluye en la lista por si le necesita en la segunda parte. Es un futbolista que no pierde la condición física tras sus lesiones y que protagoniza las recuperaciones más meteóricas de la Real Sociedad desde Valery Karpin. Pacheco es baja desde el pasado 13 de febrero, desde el duelo ante el Midtjylland en Dinamarca, pero ya lleva unas semanas ejercitándose con cierta normalidad. Y Goti lo estaba pidiendo a gritos. Suma 13 goles esta temporada, ha renovado hasta 2028 y el equipo de Imanol no va sobrado de efectivos en plenitud en esa demarcación de mediapunta.

Por su parte, Zubeldia es una baja más en el centro de la zaga, donde Aguerd sigue sin estar disponible. El azkoitiarra presenta una leve rotura de fibras en el aductor mediano derecho desde el encuentro ante Las Palmas y el marroquí, unas molestias en el tendón rotuliano derecho agravadas desde sus dos partidos con la selección. La mala noticia, revelada por el propio Imanol que es Dani Díaz, el joven talento del filial, se cae de la lista porque ha sufrido una rotura en el cuádriceps. Con la del extremo cántabro, son seis las bajas: Zubeldia, Aguerd, Odriozola, Becker, Zakharyan y Díaz.

Los que sí han sido incluidos en la citación con el Mallorca, aparte de Goti, son los 'potrillos' Beitia, Mariezkurrena y Fraga. En los cuatro casos, si no tienen opción con el primer equipo, pueden jugar con el Sanse este domingo (15.30 horas) contra el Andorra en Zubieta.

Así las cosas, un 'once' probable es el formado por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Aritz, Aihen; Zubimendi, Sucic, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrene. Sergio Gómez también tiene opciones o en la medular o como extremo.