'Black Saturday' total para la Real: tres derrotas, cero goles a favor y muchas rachas rotas Los tres principales equipos txuri urdin cuajaron una de las peores tardes del club en cuanto a resultados con sendos 1-0 en contra

A. Algaba Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:29 | Actualizado 10:39h. Comenta Compartir

No recordarán los aficionados de la Real Sociedad la tarde del 6 de diciembre de 2025 como una de las mejores de sus principales equipos. De hecho, quizá la califiquen como un 'Black Saturday' total. Y es que los resultados así lo refrendan. Desde las 16.15 horas que arrancó su duelo el primer equipo, hasta que en el estadio Alfredo di Stéfano el colegiado pitó el final del partido de la Liga F, los txuri urdin no pudieron celebrar ningún gol (legal) a favor y todos los duelos finalizaron con derrota más o menos dolorosa.

En total, tres duelos perdidos, con cero goles a favor y solo tres en contra, con sendos 1-0 en todos los duelos. Un balance negativo en el que también se perdieron varias marcas o rachas en favor de los de Sergio, Ansotegi y Arturo Ruiz.

El primer tropiezo de la tarde lo protagonizó el primer equipo masculino, que decepcionó en su visita a Vitoria. Después de una primera parte plana, parecía que el duelo se iba con resultado gafas al descanso, pero en la última ocasión, unas manos de Aritz Elustondo en el área propia acabaron en penalti a favor del Alavés, el cual se convirtió en el 1-0 para los locales.

Nada cambió en la segunda mitad pese al empuje de los de Sergio, y el duelo finalizó con victoria por la mínima para los babazorros. La Real perdía además la racha de no perder sus duelos a domicilio que tenía desde septiembre y el de marcar cada duelo, algo que se venía produciendo desde el partido ante el Rayo en Anoeta a comienzos de octubre.

El Sanse pierde el invicto en Anoeta

Sin margen para el descanso, el aficionado pasó del enfado de Mendizorrotza a tratar de compensar ese mal trago con los potrillos en Anoeta. A las 18.30 arrancaba el duelo entre el Sanse y el Sporting de Gijón en Donostia, en un fortín inexpugnable por ningún rival en lo que iba de temporada, convirtiendo al Sanse en un equipo de récord en la categoría.

Con ninguna derrota en casa en lo que iba de campeonato y con cuatro victorias consecutivas en Anoeta llegaban los de Ansotegi a este duelo, para el que los asturianos habían desplazado a más de un millar de aficionados. Después de una primera parte parte dominada por el Sanse, en los primeros minutos de la segunda mitad llegó el testarazo de César Gelabert que a la postre fue el único gol del duelo y el que también ponía la puntilla a esa racha como local.

El 0-1 final deja a los de Ansotegi con opciones de finalizar esta jornada en los puestos de descenso si tanto Eibar o Leganés suman.

Otra racha rota para las chicas

Y mientras jugaba el Sanse, las chicas de Arturo Ruiz buscaban el más difícil todavía en el Alfredo di Stéfano de Madrid. Después de imponerse al todopoderoso Barcelona hace unas semanas, las txuri urdin (también de naranja ayer) trataban de superar al Real Madrid en esa lucha por la segunda plaza de la Liga F. Pero tampoco pudo ser.

Al filo del descanso un gol en propia puerta de Moraza puso en ventaja a las madridistas, y un gol mal anulado en la segunda parte y otro posible penalti que no se señaló cerca del final dejaron el marcador con ese 1-0 con el que las txuri urdin se volvieron de vacío.

Ese resultado rompe dos importantes rachas a favor de las de Arturo Ruiz. La primera, que todavía no habían finalizado ningún partido en el campeonato liguero sin marcar un gol. Y la segunda racha, la de no haber cosechado hasta la fecha ninguna derrota a domicilio.