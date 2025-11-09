En un deporte colectivo como el fútbol un equipo solo funciona si la gran mayoría de sus futbolistas están enchufados, se entienden y bailan al ... mismo compás. Sergio Francisco está precisamente consiguiendo eso, formar un grupo que vuelva a ser competitivo para pelear por cotas altas. Mientras está centrado en esa misión, también parece dispuesto a recuperar futbolistas. Falta le hace a una Real que no ha atinado en los últimos mercados de fichajes.

Se puede afirmar sin medio a equivocarnos que el irundarra está sacando las mejores versiones de Sergio Gómez y Barrenetxea, mientras que Gorrotxategi va poco a poco dejando su impronta. Oyarzabal juega en una Liga aparte. Lo que no preveíamos en el Martínez Valero de Elche es que el entrenador de Irun esté emperrado en recuperar también a Sadiq, que cuajó su mejor partido en meses saliendo desde el banquillo. Si ya consigue sacarle rendimiento hasta al nigeriano...

La Real no va a poder contar con la mejor versión de Óskarsson en este 2025 –si comparece, porque lleva fuera desde el 30 de agosto– mientras que Karrikaburu también esta fuera de combate. Sadiq es un tipo especial, diferente, que quería marcharse al Valencia a toda costa. Pero la Real no lo iba a regalar, y siendo ahora uno más, está obligada a que su activo no se devalúe todavía más. El nigeriano es anárquico a más no poder, pero tiene cualidades que nadie dispone en una plantilla en la que también hay futbolistas a los que se echa en falta.

Zakharyan aparece a cuentagotas, Sucic ya no está inédito pero sale a deber, Turrientes continúa en el ostracismo mientras que Goti, otro de esos que tiene algo diferente en una faceta del juego, merece minutos que no dispone. Si Sergio es capaz de enchufar a todos estos y hacerlos sentir importantes, la Real peleará por los objetivos marcados.