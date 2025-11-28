Oyarzabal lidera el DV de Oro

Comenta Compartir

Mikel Oyarzabal camina firme en busca de su tercer DV de Oro, premio que otorga esta casa al jugador más regular de la Real desde ... que López Ufarte se hiciera con el primer galardón en 1981. La buena temporada del capitán le hace cabalgar en solitario con intención de lograr el hat-trick -ganó en la temporada 17/18 y en la 20/21-. El eibarrés tendrá que levantar el pie debido a su rotura en el isquio de su pierna izquierda, por lo que sus perseguidores tratarán de recortar distancia en la clasificación.

Oyarzabal tiene ahora mismo una media de 3,46 puntos, una cifra más que interesante en comparación a otras temporadas. Hay que recordar que para poder optar al DV de Oro el futbolista en cuestión debe ser puntuado al menos en un 60% de los partidos que disputa el equipo a lo largo de la temporada. Sadiq, Jon Martín y Odriozola tienen mejor coeficiente con 4, 3,6 y 3,5 respectivamente, pero ninguno alcanza de momento el porcentaje necesario de partidos jugados y por lo tanto no cumplen con el requisito principal de regularidad. Los que están detrás de Oyarzabal y podrían acercarse a sus números en las próximas semanas son Barrenetxea y Soler, que con un coeficiente de 3 están todavía lejos. El pasado curso el ganador fue Take Kubo.

