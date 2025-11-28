Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal lidera el DV de Oro

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:23

Comenta

Mikel Oyarzabal camina firme en busca de su tercer DV de Oro, premio que otorga esta casa al jugador más regular de la Real desde ... que López Ufarte se hiciera con el primer galardón en 1981. La buena temporada del capitán le hace cabalgar en solitario con intención de lograr el hat-trick -ganó en la temporada 17/18 y en la 20/21-. El eibarrés tendrá que levantar el pie debido a su rotura en el isquio de su pierna izquierda, por lo que sus perseguidores tratarán de recortar distancia en la clasificación.

