Aquí nadie habla inglés

Comenta Compartir

Según el INE japonés, Nagasaki tiene 390.000 habitantes. No hay registros del porcentaje de vecinos que hablan inglés, pero se puede afirmar sin miedo ... a confundirse que en cualquier pueblo de Gipuzkoa se habla bastante más el idioma. La frase más repetida en lo que llevamos de viaje por Japón es 'Do you speak english?' La respuesta es siempre la misma. No hay. «Lo siento, no puedo ayudarte», piensan sin decir nada mientras se inclinan para saludarte. Lo que tienen que sufrir aquí los riñones... Quien monte una consulta de fisioterapia, se forra. No estamos acostumbrados a pasear por la calle y sentirnos observados.

La expedición de 64 personas de la Real deben ser de los únicos occidentales de una ciudad, vamos a decirlo ya tras quince kilómetros de paseo cuando Gipuzkoa duerme y el jetlag pega fuerte, bastante fea. Por no haber, no hay ni gatos. Es igual. Para los amantes del turismo como un servidor, al que le encanta conocer todo tipo de rincones, horrendos o preciosos, es un lujo. Cuando el cielo abrasa te subes a un Uber. Debe ser obligatorio que los conductores tengan más de 75 años. En Japón la cultura del trabajo la llevan al extremo y aquí no entienden de jubilaciones. En este viaje también estamos pudiendo hacer con muchas más herramientas nuestro trabajo. En tres días han pasado por este periódico Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Martín, Kubo y su absoluta sinceridad y Sergio Franscisco, que ha charlado durante más de una hora con los medios desplazados y luego se ha quedado otra media conversando sobre la actualidad del club, ya sin grabadoras. Tradiciones perdidas. Lo mejor de todo es que el principal beneficiado es el aficionado de la Real, que puede conocer de primera mano todo lo que le rodea al equipo de sus amores. Termino, que acaba de llegar el wagyu y son las cinco de la tarde. Antes, hasta me han sentado en la silla como a los reyes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión