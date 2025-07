La Real ya está en casa tras una intensa gira por Japón de siete días en la que ha metido una marcha más a su ... preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de liga en Mestalla. En lo personal también ha sido reconfortante poder contar de primera mano, con información directa al estar viendo todo lo que sucede al instante, el stage. Pero todo esto no tiene sentido si no se escuchan a los protagonistas.

Este medio ha podido charlar con Zubeldia, Sergio Gómez, Kubo, Aritz, Martín, Marín, Óskarsson, Barrenetxea y Marrero, mientras que Sergio ha hablado cuatro veces en rueda de prensa y ha dado una charla de una hora. También Aperribay ha hecho balance en dos ocasiones. En el búnker en el que se ha convertido el fútbol actual la prensa no tiene cabida, pero ojalá la Real también demuestre a partir de ahora que en este apartado es un club diferente. Alejar al aficionado nunca tuvo sentido.

Si esta gira ha sido intensa, lo que viene en el mes de agosto apunta a ser del mismo modo a trepidante. Los movimientos de verdad están a la vuelta de la esquina, se huelen en el ambiente y en cualquier momento tendremos las ansiadas entradas y las salidas de futbolistas que no encajan en este proyecto. La tranquilidad que irradian los que mandan en la Real demuestra un convencimiento total con lo que hacen. Podían haber fichado de cara a la galería. Incorporar buenos futbolistas para que Sergio tuviese más herramientas. Pero no ha sido así. De momento no ha podido cerrar a los que verdaderamente desea, pero seguirá a la carga para cerrar sus objetivos. Aperribay ya está en casa pero no sería raro que se subiera a otro avión en las próximas horas acompañado de Bretos, al que se le acumula el trabajo. Los que faenan codo con codo con él afirman que es un grandísimo gestor y que tiene muchísimo talento. Japón ha sido una pasada y marca el camino. Arigato gozaimasu.