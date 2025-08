Gran parte de la opinión pública realista suplicaba fichajes para redondear una plantilla más que interesante y el club ha anunciado el viernes y ayer ... sus dos primeros refuerzos. Caleta-Car apuntala la defensa con el juego aéreo que le faltaba al equipo mientras que Gonçalo Guedes se convierte en otra herramienta más para Sergio en toda la parcela ofensiva. Curiosamente, falta el «mediocentro que aporte energía», la prioridad absoluta que aireó Sergio en la gira japonesa.

El fichaje del luso es una apuesta lógica y un movimiento más que interesante de la dirección deportiva. Guedes es un talento de primer nivel que por diferentes circunstancias está en horas bajas, o al menos no brilla al asombroso nivel que demostró en Valencia. Por eso mismo también cuesta ahora cuatro millones y dos en variables y no los 40, 32 y 30 que pagaron Valencia, Wolves y PSG hace años. Pero es exactamente lo que demandaba el entrenador públicamente. El club ha llegado a la conclusión que el gol ya lo fichó –y caro– el año pasado, pero por una cosa o por otra Óskarsson no jugó lo que debía. Es su turno.

Sergio en Japón pidió un perfil específico de ariete y Bretos le ha respondido. «Rematadores en el área tenemos, pero arriba necesitamos más energía, espacio, jugadores más dinámicos. Nos falta un poco de agresividad ahí. Queremos ser agresivos arriba. El mejor momento del encuentro en Nagasaki fue cuando fuimos más agresivos arriba», declaró en Japón.

Dicho y hecho. Pocos jugadores –accesibles para la Real– encajan más y mejor en las plegarias de Sergio. La dirección deportiva, ya sin Olabe, ha cambiado el paso en los dos primeros fichajes de la era Bretos. Dos futbolistas de 28 años (1996), contrastados, de nivel, que apuntaban a estrellas y que tras enseñar de lo que son capaz se han ido apagando. Pocos ecosistemas mejores que el de la Real para relanzar sus carreras.

El riesgo del fichaje es bajo. Si por lo que sea Guedes no es capaz de rendir como se espera, al menos solo se han pagado cuatro millones de euros y no veinte como los dos últimos delanteros fichados. Por otro lado, la Real también busca certezas. Ya sabe lo que trae. El luso no es un futbolista que apunta maneras y la puede romper a los años para sacar rendimiento económico. Es un jugador contrastado, cerca de la treintena, que es internacional con Portugal y al que se le sobra talento.

Monchi decía que no hay fichajes buenos o malos, sino buenos o malos rendimientos. A nada que Guedes aporte, su fichaje estará amortizado. El delantero conoce la Liga, donde más ha podido demostrar el jugador que es. Sin querer, o queriendo, también se mandan mensajes a terceros. Guedes puede jugar en las tres posiciones de ataque aunque donde más cómodo está es en la izquierda. Barrenetxea ya no pelea con apuestas que son melones por abrir. Guedes es una realidad.