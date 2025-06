Becker tiene intención de cumplir su contrato en la Real

La Real, al igual que la mayoría de clubes, navega tranquila por el mercado de fichajes esperando acontecimientos. El Mundial de Clubes que acaba de ... comenzar ha condicionado el arranque del pase de transferencias, cada vez más asiduo a que las entradas y salidas más importantes se produzcan bien entrado el verano. En Anoeta se tiene la firme intención de reforzar el equipo, de la misma forma que hay varios jugadores con los que no se cuenta a los que hay que buscar equipo.

El club ha trabajado bien durante los últimos meses renovando a los futbolistas más prometedores con contratos largos, por lo que ahora mismo solo hay cuatro jugadores que en julio, durante la pretemporada, entrarán en su último año de contrato. Tienen estampada su firma hasta junio de 2026 Aritz, Traoré, Magunazelaia y Becker. No todos estarán a las órdenes de Sergio una vez arranque la competición oficial.

Uno de esos nombres con los que parte de la afición no contaba para la próxima temporada es Sheraldo Becker que, sin embargo, a día de hoy no baraja la opción de salir de la Real. Según ha podido saber este periódico, el neerlandés tiene intención de cumplir el año de contrato que le queda y continuar una temporada más vestido de azul y blanco. El extremo está encantado en Donostia y no piensa en cambiar de aires aferrándose, lógicamente, al contrato que firmó en enero de 2024 cuando fichó por la Real. Eso no quiere decir que Becker vaya a seguir con total seguridad más allá del 31 de agosto, fecha límite para realizar transferencias entre los clubes.

Los dos nuevos máximos responsables a nivel deportivo de la Real, Sergio y Bretos, no dieron demasiadas pistas sobre nombres propios cuando fueron presentados semanas atrás. Los dos manifestaron que todos los futbolistas con contrato deberán estar el 7 de julio en Zubieta para comenzar la pretemporada y así se va a producir también con Becker. El técnico irundarra tiene la intención de hablar con todos los futbolistas durante la primera semana de entrenamientos para explicarles el plan que tiene con cada uno de ellos, aunque durante estos últimos días también ha levantado el teléfono para comunicar a alguno de ellos que no entran en sus planes. Con Becker eso no ha sucedido hasta la fecha y a día de hoy el jugador quiere seguir un año más en la Real. Eso sí, el verano es muy largo y pasan muchas cosas.

Fichaje low-cost

Becker fue el último fichaje de Roberto Olabe y Erik Bretos durante un mercado invernal después de que la Real abonara algo menos de tres millones de euros en enero de 2024 para hacerse con los servicios del delantero del Union Berlin. El futbolista, que iba a salir libre a final de esa temporada, forzó su salida del conjunto alemán para aterrizar en Zubieta toda vez que su antiguo entrenador no iba a contar con él durante los últimos meses de competición al dejar claro que el realista no iba a seguir en Alemania. La Real se adelantó a equipos como el Villarreal y ató a un recurso interesante firmando a Becker hasta junio de 2026.

El club oficializó su llegada el 18 de enero de 2024 y a las primeras de cambio ya aportó números. Fue suplente dos días después en Balaídos en el partido de Liga ante el Celta pero no jugó, mientras que se estrenó como titular tres días después en la eliminatoria copera ante el cuadro vigués. Becker marcó en su primer partido como realista con un remate lejano demostrando los aspectos en los que podía aportar. Imanol echó mano de él puesto que le dio 18 partidos en los que disputó 986 minutos. El atacante hizo tres tantos –ante Celta, Almería y UD Las Palmas– y dio dos asistencias.

La pasada temporada, en cambio, no terminó de tener todo el protagonismo esperado al tener por delante a Kubo. Becker se erigió más bien como un recurso para contextos muy determinados por sus características y aunque disputó 36 encuentros en la mayoría de ellos partió desde el banquillo. En una temporada tan cargada se marchó solo hasta los 1.608 minutos consiguiendo tres goles y tres asistencias, mejorando ligeramente sus prestaciones de los seis meses anteriores. Su gol al Barcelona rematando de primeras fue su mejor actuación, aunque al final fue perdiendo protagonismo debido a una lesión.

Se entrena en Amstelveen

Sheraldo Becker terminó la temporada lesionado, por lo que su último partido con la Real se remonta ya mes y medio atrás. El de Surinam solo disputó 14 minutos ante el Alavés y ocho ante el Athletic en los últimos once partidos de Liga. Aunque no hubo parte médico del club, el delantero tuvo molestias en su rodilla izquierda que le impidieron estar a las órdenes de Imanol durante el tramo final del curso. Becker tuvo incluso problemas para completar sesiones de entrenamiento continuadas puesto que la zona se le hinchaba con facilidad. El internacional, en cambio, fue citado por Surinam, su selección, que le reclamaba para los dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026. Finalmente no pudo acudir por lesión a los encuentros ante El Salvador (1-1) y el triunfo ante Puerto Rico (1-0).

Varias semanas después, Becker ya se está entrenando con normalidad y solo piensa en llegar a en las mejores condiciones posibles a la pretemporada realista que dará comienzo el 7 de julio en Zubieta. El atacante se está entrenando dos veces al día en la escuela de fútbol Wooteracademy, un equipo al que ha acudido en otros periodos de vacación para no perder el ritmo competitivo. La ciudad deportiva está ubicada en Amstelveen, un municipio cercano a Ámsterdam y donde el jugador ha solido hacer vida durante su etapa en el Ajax.

Integrados en Donostia

De momento Becker no tiene intención de salir de la Real puesto que está feliz aquí, aunque es consciente de que es una pieza secundaria puesto que tiene a Kubo por delante, pero entiende que todavía tiene mucho que aportar al club. El cambio de entrenador, además, hace que todos los futbolistas empiecen de cero y confía en ser más importante que con Imanol, algo complicado si Kubo también continúa en el equipo.

Más allá de lo deportivo, Becker está feliz en la ciudad al igual que su familia. Todo dependerá de si la Real refuerza la posición de extremo derecho o las incorporaciones que puedan llegar para la parcela ofensiva, pero si por el futbolista fuese continuaría una temporada más como realista cumpliendo el año de contrato que le resta.