Barrene da el gol a Brais y deja el campo

Jon Agirre Donostia Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:19

Se habla mucho del gol del cojo y, después de este sábado, se podrá comentar también la asistencia del cojo. Es la que le ha dado Ander Barrenetxea a Brais Mendez para poner el 1-0, su último servicio en el derbi de Anoeta. DEspués ha sido sustituido por Arsen Zakharyan.

El extremo donostiarra había abandonado momentaneamente el campo tras haber sido atendido sobre el césped. En una carrera explosiva ha recibido un golpe y ha caído. En un primer momento parecía que las molestias eran por el golpe, pero enseguida se ha visto que había algo más.

Los servicios médicos de la Real le han aplicado un bendaje compresivo y Barrene ha vuelto al juego para probarse. Lo ha intentado y en ese último esprint por banda izquierda para centrar el balón se ha terminado de romper. Estaba siendo el mejor de la Real y habrá que ver el alcance de las molestias.

Su historial de lesiones hace pensar en lo peor. En enero de 2022 «una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo» en el encuentro frente al Alavés y, finalmente, tuvo que ser operado por el Dr. Lasse Lempainen, en el Hospital Mehiläinen Neo de Turku, en Finlandia. Según explicó Imanol Alguacil en rueda de prensa «el radiólogo me ha dicho que es una de las roturas más feas que ha visto».

Lempainen también trató en 2017 a Ousmane Dembelé de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral en la pierna derecha y a Sergi Roberto del recto femoral de la pierna derecha.

