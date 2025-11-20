Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Barrenetxea Morquecho
Real Sociedad

Barrene asoma a tiempo para jugar ante Osasuna

Se incorpora al entrenamiento a dos días del duelo de El Sadar, igual que Remiro, Oyarzabal, Kubo, Jon Martín y Sergio Gómez: Zubeldia empieza a tenerlo complicado

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Sergio Francisco respira un poco más tranquilo de cara al duelo de este sábado (18.30) ante Osasuna en El Sadar. Ander Barrenetxea se ha ... recuperado a tiempo para disputar este encuentro, tras superar esa fuerte contusión en el muslo que le obligó a abandonar el campo en el derbi del pasado 1 de noviembre pasado. El extremo donostiarra ha participado con normalidad en la práctica del jueves de la Real Sociedad, en la que el entrenador también ha podido contar ya con todos los internacionales. Se han incorporado Remiro, Oyarzabal, Take Kubo, Jon Martín y Sergio Gómez, además de Barrene, o, lo que es lo mismo, medio equipo titular. Pero no todo son buenas noticias, ya que Igor Zubeldia lo comienza a tener crudo para jugar ante Osasuna: la sobrecarga sufrida en el encuentro de Euskal Selekzioa ante Palestina tiene todas las trazas de apartarle de este trascendente choque.

