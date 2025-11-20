Barrene asoma a tiempo para jugar ante Osasuna

Sergio Francisco respira un poco más tranquilo de cara al duelo de este sábado (18.30) ante Osasuna en El Sadar. Ander Barrenetxea se ha ... recuperado a tiempo para disputar este encuentro, tras superar esa fuerte contusión en el muslo que le obligó a abandonar el campo en el derbi del pasado 1 de noviembre pasado. El extremo donostiarra ha participado con normalidad en la práctica del jueves de la Real Sociedad, en la que el entrenador también ha podido contar ya con todos los internacionales. Se han incorporado Remiro, Oyarzabal, Take Kubo, Jon Martín y Sergio Gómez, además de Barrene, o, lo que es lo mismo, medio equipo titular. Pero no todo son buenas noticias, ya que Igor Zubeldia lo comienza a tener crudo para jugar ante Osasuna: la sobrecarga sufrida en el encuentro de Euskal Selekzioa ante Palestina tiene todas las trazas de apartarle de este trascendente choque.

Sergio, por lo tanto, ha tenido que prescindir de seis jugadores, llamados a ser baja ante Osasuna: Rupérez, Zubeldia, Yangel Herrera, Goti, Óskarsson y Karrikaburu, que se han ejercitado al margen. Se confirma la recuperación de Jon Mikel Aramburu y siguen lamentando la recaída de un Yangel Herrera que sigue sin arrancar y cuyos problemas musculares pueden borrarle durante la primera mitad de su primer año en la Real Sociedad.

Habida cuenta de la media docena de bajas, Sergio se ha visto obligado ha reclutar a cinco jugadores del Sanse. Han trabajado con el primer equipo Arana, Fraga, Beitia, Astiazaran y Carrera. Es previsible que alguno de ellos entre en la convocatoria. Siguen faltando elementos de ataque dadas las ausencias de Óskarsson y Karrikaburu y por el hecho de que Barrene y Kubo salen de lesión.

Así las cosas, no se descarta que Sergio se plantee un cambio de sistema. En Vigo ya utilizó un 5-3-2 y en esta ocasión es una opción que recupere el 4-4-2 ya practicado en pretemporada, con Guedes y Oyarzabal en punta y un refuerzo en el centro del campo, para lo que tiene a muchos candidatos.