El Athletic naufraga antes del derbi

El Athletic volvió a fallar ayer en liga y llegará al derbi sumido en un mar de dudas. Los rojiblancos naufragaron en casa ante un ... Getafe ordenado y que acertó con una diana de Mayoral a un cuarto de hora para el final que permite a los azulones asaltar San Mamés. Una victoria especial para Bordalás, que ha necesitado hasta 10 enfrentamientos para batir a Valverde.

Los vizcaínos, que buscaban otra alegría en casa tras el estreno triunfante cosechado frente al Qarabag, se dieron cuenta enseguida que el rival de ayer tenía bastante más entidad que el cuadro azerí. Los madrileños mandaron en una primera parte en la que los azulones echaron de menos el remate para batir a Unai Simón. El Athletic nunca terminó de sentirse cómodo ante un Getafe que ganó más duelos y circuló más veces en campo contrario. Sancet tuvo la más clara para los locales pasada la media hora de juego.

Pero en una tarde sin mucha puntería, los de Bordalás acertaron con una diana de Mayoral, que remachó de cabeza un rechace de Simón tras una buena mano ante Kiko Femenía que dejó vendido al portero. Una nueva derrota liguera del Athletic que siembra dudas antes de visitar Anoeta.

Lekue se pierde el derbi

Para más inri, los vizcaínos no consiguen quitarse de encima el infortunio en forma de lesiones. A los pocos días de confirmarse el contratiempo físico de Iñaki Williams, que estará como mínimo un par de meses de baja, el equipo de Ernesto Valverde sufrió ayer un nuevo golpe: Iñigo Lekue tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de partido, siendo sustituido por Areso. El lateral rojiblanco sintió molestias que le impidieron continuar. Se tumbó sobre el césped, fue atendido allí y se pidió de inmediato que fuera relevado, lo que obligó al técnico rojiblanco a realizar un cambio prematuro.Para el derbi de la semana que viene hay cinco jugadores fuera de los planes de Valverde, los citados Iñaki Williams y Lekue, Prados y Egiluz, ausentes hasta el tramo final de la campaña; y Yeray, sancionado por dopaje.