El rapero francés que es un aficionado más de la Real Sociedad: «En la búsqueda de títulos como mi equipo» El rapero 'Arsher' ha sorprendido al aparecer en el videoclip de su canción 'Côte basque' con la camiseta del equipo donostiarra

Viernes, 24 de octubre 2025

«En la búsqueda de títulos como mi equipo», rapea 'Arsher', un joven conocido por su música y letras pegajosas al otro lado de la muga y que ha sorprendido al aparecer recientemente en el videoclip de su canción 'Côte basque' con la camiseta de la Real Sociedad.

El rapero originario de la ciudad de Baiona se ha mostrado como un aficionado más en el videoclip grabado en la ciudad vasca, al aparecer cantando con la equipación que el equipo donostiarra usó en la temporada 2018-2019.

Y es que el joven hace referencias al fútbol en varias ocasiones en esta canción que cuenta con 135 mil reproducciones en Youtube y más de 30.000 en Instagram. «Líder de mi equipo» o «Vivo la vida 'real' como un niño sin pantalla», son algunas de las frases a las que hace referencia el rapero en la canción.

'Arsher', un aficionado más de la Real Sociedad

'Côte basque' es uno de los singles del último EP de siete canciones lanzado por el joven rapero, que se describe a sí mismo como un «apasionado por la escritura que combina el rap de ayer y hoy».

«Aupa Reala», ha respondido 'Arsher' a varios realzales que no han dudado en dejar sus comentarios en la publicación de Instagram del rapero, que ha grabado el videoclip de la canción por las calles de Baiona y a la orilla de la playa.