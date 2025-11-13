Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aritz Elustondo Morquecho

Aritz Elustondo, con molestias musculares, causa baja en la convocatoria de Euskal Selekzioa

No jugará ante Palestina el sábado, al igual que Iván Martín y Borja Sainz, por lo que Jagoba y Labaka citan a Izeta, del Athletic, Herrando, de Osasuna, y Pablo Ibáñez, del Alavés

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

Aritz Elustondo no podrá tomar parte el encuentro que disputan Euskal Selezkioa y Palestina este sábado (20.30 horas) en un abarrotado San Mamés. ... Unas molestias musculares apartan al brazo central de Beasain de la disputa de este encuentro y hacen que se incremente la nómina de ocupantes de la enfermería de la Real Sociedad. Además del realista, hay otros dos jugadores que se caen de la citación por distintos problemas: Borja Sainz del Oporto e Iván Martín del Girona. La Federación Vasca de Fútbol les agradece «el compromiso que han demostrado con nuestra selección nacional» y les desea «mucha suerte de cara al futuro».

