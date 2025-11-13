Aritz Elustondo, con molestias musculares, causa baja en la convocatoria de Euskal Selekzioa No jugará ante Palestina el sábado, al igual que Iván Martín y Borja Sainz, por lo que Jagoba y Labaka citan a Izeta, del Athletic, Herrando, de Osasuna, y Pablo Ibáñez, del Alavés

Ángel López San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:58 | Actualizado 13:09h.

Aritz Elustondo no podrá tomar parte el encuentro que disputan Euskal Selezkioa y Palestina este sábado (20.30 horas) en un abarrotado San Mamés. ... Unas molestias musculares apartan al brazo central de Beasain de la disputa de este encuentro y hacen que se incremente la nómina de ocupantes de la enfermería de la Real Sociedad. Además del realista, hay otros dos jugadores que se caen de la citación por distintos problemas: Borja Sainz del Oporto e Iván Martín del Girona. La Federación Vasca de Fútbol les agradece «el compromiso que han demostrado con nuestra selección nacional» y les desea «mucha suerte de cara al futuro».

¡Ongi etorri! 💚🤍❤️#BatzenGaituelako https://t.co/B8KVJ1d0WH pic.twitter.com/jU5eCGzF7V — Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca (@EFF_FVF) November 13, 2025 Así las cosas, Jagoba Arrasate y Mikel Labaka, seleccionadores vascos, se han visto en la necesidad de convocar de urgencia a otros tres jugadores. Los elegidos son el central de Osasuna Jorge Herrando, el centrocampista del Alavés Pablo Ibáñez y el delantero del Athletic Urko Iruretagoiena 'Izeta'. Por lo tanto, la representación de la Real Sociedad en el encuentro de Euskal Selekzioa de este sábado en Palestina se limita a tres jugadores: Unai Marrero, Aihen Muñoz y Jon Gorrotxategi.

