El árbitro que peor se le da a la Real pitará el derbi, con el polémico González Fuertes en el VAR

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 15:45

Curiosa designación arbitral la que ha decidido la RFEF para el derbi entre Real y Athletic este sábado en Anoeta (18.30 horas). El partido será dirigido por Munuera Montero, más conocido en Gipuzkoa por «todo OK José Luis» después de aquel famoso no penalti de Rulli a Vinicius que los medios de la capital llevaron a la agenda deportiva durante meses. Tras esa acción, el árbitro jienense de 41 años estuvo varios meses sin cruzarse en el camino de la Real. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

No ha tenido suerte el trencilla últimamente con la Real, si bien al final los errores se tienden a igualar al final de la carrera de cada árbitro. Las estadísticas en cambio indican una clara tendencia negativa en lo deportivo para los txuri-urdin cuando Munuera Montero está en el campo. La Real acumula nueve encuentros sin conocer la victoria con el colegiado impartiendo justicia: son cuatro empates y cinco derrotas desde que la Real ganara por última vez con él al Levante (1-0) en agosto de 2021.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟭 | SÁBADO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 1 de noviembre en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/i0rgCGv0SR #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/DZoemIlpv8 — RFEF (@rfef) October 31, 2025

Todo lo contrario el Athletic, que acumula diez encuentros sin perder con Munuera Montero sobre el verde. Entre ellos, el derbi que perdió la Real en San Mamés 2-1 en la temporada 23/24. Los aficionados realistas seguro que recuerdan aquella derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano también en el curso 23/24. El árbitro no señaló penalti por mano de Morata a cabezazo de Carlos Fernández y sí que pitó pena máxima otra mano no punible del realista. El delantero sevillano estaba de espaldas al remate. No está teniendo suerte Munuera Montero...

Tampoco invita al optimismo el árbitro que estará en la sala VAR de Las Rozas. González Fuertes, ya retirado de los terrenos de juego, será el encargado de revisar todas las acciones con el videoarbitraje. No trae buenos recuerdos... Ojalá no se tenga que hablar de los árbitros tras el derbi.