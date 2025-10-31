Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Munuera Montero señala un fuera de juego durante un partido EFE
Real Sociedad

El árbitro que peor se le da a la Real pitará el derbi, con el polémico González Fuertes en el VAR

La Real lleva nueve partidos seguidos sin ganar con José Luis Munuera Montero, mientras que el Athletic suma diez encuentros sin perder

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:45

Comenta

Curiosa designación arbitral la que ha decidido la RFEF para el derbi entre Real y Athletic este sábado en Anoeta (18.30 horas). El partido será dirigido por Munuera Montero, más conocido en Gipuzkoa por «todo OK José Luis» después de aquel famoso no penalti de Rulli a Vinicius que los medios de la capital llevaron a la agenda deportiva durante meses. Tras esa acción, el árbitro jienense de 41 años estuvo varios meses sin cruzarse en el camino de la Real. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

No ha tenido suerte el trencilla últimamente con la Real, si bien al final los errores se tienden a igualar al final de la carrera de cada árbitro. Las estadísticas en cambio indican una clara tendencia negativa en lo deportivo para los txuri-urdin cuando Munuera Montero está en el campo. La Real acumula nueve encuentros sin conocer la victoria con el colegiado impartiendo justicia: son cuatro empates y cinco derrotas desde que la Real ganara por última vez con él al Levante (1-0) en agosto de 2021.

Todo lo contrario el Athletic, que acumula diez encuentros sin perder con Munuera Montero sobre el verde. Entre ellos, el derbi que perdió la Real en San Mamés 2-1 en la temporada 23/24. Los aficionados realistas seguro que recuerdan aquella derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano también en el curso 23/24. El árbitro no señaló penalti por mano de Morata a cabezazo de Carlos Fernández y sí que pitó pena máxima otra mano no punible del realista. El delantero sevillano estaba de espaldas al remate. No está teniendo suerte Munuera Montero...

Tampoco invita al optimismo el árbitro que estará en la sala VAR de Las Rozas. González Fuertes, ya retirado de los terrenos de juego, será el encargado de revisar todas las acciones con el videoarbitraje. No trae buenos recuerdos... Ojalá no se tenga que hablar de los árbitros tras el derbi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  3. 3 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»
  10. 10 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El árbitro que peor se le da a la Real pitará el derbi, con el polémico González Fuertes en el VAR

El árbitro que peor se le da a la Real pitará el derbi, con el polémico González Fuertes en el VAR