La «maniobra de distracción de la Real Sociedad» ante el Athletic: Aranburu se viste la camiseta de otro jugador

I.G. San Sebastián Lunes, 5 de mayo 2025, 17:49 Comenta Compartir

Jon Mikel Aranburu dio mucho que hablar en el Real Sociedad 0- Athletic 0. Y todo cuando se disponía a saltar al terreno de juego en el minuto 74 para sustituir a su compañero Hamari Traoré. Eso sí, en vez de vestir su propia camiseta, con el dorsal 19, el jugador venezolano optó por salir con la de su compañero en la Real Sociedad, Javi López, algo de lo que tuvo que ser advertido por sus propios compañeros, entre risas.

Real Sociedad y Athletic disputaron anoche en el Reale Arena un derbi que acabó en tablas, y que se caracterizó por las escasas ocasiones de gol. Eso sí, en el minuto 72 Imanol Alguacil se dispuso a realizar un cambio, al tiempo que Remiro optaba por despejar un balón en largo del conjunto bilbaíno. «Está preparado Mikel Vesga en el Athletic para entrar, y también lo hace ahora Javi López en la Real Sociedad», avanzaba Ricardo Sierra, comentarista de Movistar+ que se encontraba a ras del césped. «Pues no sé si hay relación causa-efecto. En un cambio entiendo que se contemplan un montón de cosas y no sólo una acción reciente, pero la entrada de Javi Löpez entiendo que por Aihen Muñoz…», valoraba José Sanchis, narrador del derbi vasco junto a Marcos López.

Ricardo Sierra no tardó en recular y corrigió el nombre del jugador de la Real Sociedad que iba a saltar al terreno de juego. «Perdón, es que Aranburu se ha puesto la camiseta de Javi López», añadió. El comentario no pasó desapercibido y provocó más de una risa en la cabina de comentaristas: «Quiero todos los focos y toda la atención en la última maniobra de distracción de la Real Sociedad que ha sido sacar a un futbolista con la camiseta de otro futbolista», respondió José Sanchis tras un fuera de juego de Barrenetxea.

Y así lo explicó Ricardo Sierra: «Estaba preparado en el banquillo, veo por detrás la camiseta de Javi López, preparado para salir al terreno de juego. Y me dice Dani: «Que no, que es Aranburu. Y efectivamente, se gira y están sus compañeros de la Real Sociedad riéndose…». Lo cierto es que el jugador venezolano había cogido la camiseta de Javi López y se disponía a saltar al terreno de juego con ella. «Es cierto, los jugadores ya no la llevan puesta. Está casi institucionalizado salir con la camiseta de entrenamiento, con una chaqueta de chándal, con una sudadera, o con lo que sea. Y luego ponerse la camiseta de juego sólo cuando se vaya a participar», descubrió el narrador de Movistar+.

Fue entonces cuando entre Ricardo Sierra y Dani Méndez realizaron una curiosa reflexión. «Eso indica el nivel de concentración tan alto que hay, porque Aranburu mira la camiseta y se la pone igual. Está pensando en el partido, está tan metido que ahí pone Javi López y le da igual. Mira sin ver», añadieron.