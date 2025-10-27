«Ante el Negreira de Copa tengo ganas de ver la actitud de jugadores como Sucic o Sadiq»

La Real Sociedad sumó el pasado viernes ante el Sevilla una victoria trascendental (2-1) que le permite tomar aire en la clasificación de la liga EA Sports y salir de los puestos de descenso. Con este resultado, los de Sergio Francisco encaran una semana muy especial que le llevará a enfrentarse el sábado al Athletic en el primer derbi de la temporada. Eso sí, antes de ello, le espera el Negreira en su estreno en Copa.

De ello han hablado Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, que en Goazen Reala! han valorado la eliminatoria ante el conjunto gallego. Más allá de que sea un choque de transición, los periodistas de El Diario Vasco confían en que la Real Sociedad dé «una imagen de compromiso y motivación».

