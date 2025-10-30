Ansotegi: «Vamos a intentar tener más colmillo en El Sardinero»
El técnico del Sanse quiere que su equipo aproveche las ocasiones que disponga este viernes (20.30 horas) en la visita al Racing, líder de Segunda
San Sebastián
Jueves, 30 de octubre 2025, 15:04
El Sanse sigue sin conocer la victoria fuera de casa y este viernes (20.30 horas) visita al líder de Segunda, el Racing de Santander, ... en El Sardinero, un lugar donde Jon Ansotegi vería con muy buenos ojos estrenar su casillero de triunfos a domicilio. «No me importaría que fuera esta semana, aunque ya sabemos que va a ser difícil. Ellos están haciendo muchas cosas bien, sobre todo en ataque, con jugadores de categoría superior, que nos va a exigir un nivel muy alto».
El técnico del filial, que tiene las bajas seguras de Lebarbier y Orobengoa, cuenta con la duda de Mikel Rodríguez, que no sabe si podrá estar disponible todavía. De todas formas, ha reconocido que su planteamiento de partido «no va a cambiar mucho y tenemos que seguir por la misma línea». «No hemos estado bien fuera de casa, pero cuando hemos tenido balón no lo hemos apreochado», ha indicado también.
El entrenador del Sanse confía en que «en los malos momentos podamos defender bien y en los buenos seamos más agresivos». «No sé si cada vez estamos más cerca o más lejos fuera de casa, lo que quiero es que el equipo compita. El día del Burgos hicimos muchas cosas bien, pero no tuvimos colmillo. Lo hemos hablado y lo vamos a intentar tener en El Sardinero».
Rival goleador y goleado
El Racing es el equipo más goleador del campeonato, pero también el que más encaja. «Tiene jugadores muy ofensivos, que han jugado en Primera, nos van a exigir mucho. Son muy agresivos en ataque, poderosos en la transición defensa-ataque, pero intentaremos que no nos marquen», ha subrayado Ansotegi.
Por último, ha valorado la renovación de Jon Balda que se dio a conocer este miércoles, hasta 2028. «Es una alegría enorme, no para el Sanse, sino para el club. Cada jugador que entra en Zubieta es un proyecto y que un jugador de Anoeta renueve y esté por lo menos hasta los 26 años es motivo de felicidad», ha concluido.
