Jon Ansotegi, en su comparecencia de este jueves en Zubieta RS
Sanse

Ansotegi: «Vamos a intentar tener más colmillo en El Sardinero»

El técnico del Sanse quiere que su equipo aproveche las ocasiones que disponga este viernes (20.30 horas) en la visita al Racing, líder de Segunda

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:04

Comenta

El Sanse sigue sin conocer la victoria fuera de casa y este viernes (20.30 horas) visita al líder de Segunda, el Racing de Santander, ... en El Sardinero, un lugar donde Jon Ansotegi vería con muy buenos ojos estrenar su casillero de triunfos a domicilio. «No me importaría que fuera esta semana, aunque ya sabemos que va a ser difícil. Ellos están haciendo muchas cosas bien, sobre todo en ataque, con jugadores de categoría superior, que nos va a exigir un nivel muy alto».

