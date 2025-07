Ansotegi: «La ilusión que tenemos compensa nuestra falta de experiencia»

Arranca la temporada para el nuevo Sanse de Ansotegi. El filial txuri-urdin ha comenzado la pretemporada este lunes por la mañana en el ... Z6 de Zubieta de una campaña que supone «un gran reto» tanto para jugadores como para el entrenador y en la que buscarán ser «competitivos» como objetivo principal. «Que tu primer partido como entrenador sea en Segunda División no es lo común. Es un reto grande para mí y para los jugadores, al final ni ellos ni yo tenemos experiencia en la categoría, pero eso nos hace llegar a la competición con mucha ilusión y usaremos eso a nuestra favor», ha explicado Ansotegi antes de la sesión.

El técnico de Berriatua ha podido contar con la mayoría de los jugadores que formarán la plantilla de esta campaña, con la excepción de los potrillos que han comenzado el curso con el primer equipo. La base es prácticamente la misma que consiguió el ascenso el pasado 22 de junio ante el Nástic, algo que ha hecho que los jugadores «no hayan tenido mucho tiempo para descansar» antes de volver a pisar el verde. «Tenemos muchos jugadores. La base es la del equipo del ascenso más ocho o diez jugadores que han subido del C. No han tenido muchas vacaciones pero la idea es empezar a coger ritmo y que no se lesione ninguno», ha contado

Ampliar La plantilla del Sanse arranca la pretemporada Lobo Altuna

Y es que a pesar de que el club se haya movido a la hora de retirar efectivos de la plantilla, como en el caso de Gibelalde y de Eder García que firmaron recientemente por el Bilbao Athletic, se prevé que algún otro jugador pueda «salir o venir» al filial realista. «Algún jugador saldrá y otros vendrán, pero eso no está en mi mano. El club valorará si hay que hacer refuerzos», ha apuntado.

Aprender y crecer juntos

Ya se conoce la fecha en la que el filial txuri-urdin debutará en la categoría. Será el 17 de agosto a las 17.00 horas ante el Zaragoza, pero aún no se sabe si será en Zubieta o en Anoeta. «Todavía no sabemos dónde vamos a jugar. Zubieta es nuestra casa y nos hace ilusión estrenar el campo nuevo. Pero nuestro sueño es jugar en Anoeta», ha confesado.

Lo que sí que sabe Ansotegi es que la Segunda División es una categoría «muy difícil» y en la que los jugadores deberán crecer y madurar como futbolistas. «Estamos aquí para dar a los jugadores el fin de su proceso de crecimiento y de su formación y el competir es un objetivo claro de mejora en esa formación. El nivel de la categoría es enorme, sin ir más lejos, el objetivo de 16 o 17 equipos es ascender, y tienen estadios y plantillas de Primera División», ha explicado.