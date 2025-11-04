Ansotegi: «Tenemos que mantener las sensaciones de Anoeta»

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 4 de noviembre 2025, 18:49 Comenta Compartir

El Sanse vuelve a casa este miércoles (20.00 horas) para medirse al Huesca y recuperar el partido correspondiente a la jornada 10 que fue suspendido por culpa de un virus gastrointestinal que afectó prácticamente a toda la plantilla del conjunto oscense hace tres semanas. El filial txuri-urdin necesita volver a ganar para cortar la racha de las dos derrotas consecutivas que arrastra.

El conjunto txuri-urdin quiere continuar con su buena racha de resultados en Anoeta, donde todavía no conoce la derrota. «Tenemos que seguir apretando como lo estamos haciendo. Tenemos que volver a esas sensaciones de Anoeta», ha indicado este martes Ansotegi. Su equipo viene de perder en casa del líder, el Racing, aunque él «firmaría que los primeros 25 minutos fueran como los de Santander».

«A pesar de perder dimos la cara en muchos momentos y tenemos que quedarnos en eso. A pesar de los malos los resultados fuera de casa el equipo ha dado la cara, ha competido y queremos dar continuidad a eso», ha valorado el técnico. Tendrá las bajas de Lebarbier, Orobengoa, el guardameta Olasagasti y Mikel Rodríguez, que «necesitará tiempo para estar bien».

El partido entre el Sanse y el Huesca debía haberse jugado el 18 de octubre. Entonces el cuadro guipuzcoano llegaba a la cita después de vencer con autoridad al Andorra. Esta vez, en cambio, encara el choque tras dos derrotas consecutivas ante el Burgos y Racing. «Nuestro planteamiento no cambiará mucho al que teníamos pensado aquel sábado», ha reconocido Ansotegi, que no cree que «nuestro estado anímico tenga que ser bajo ni malo».

No considera al Huesca un rival directo por la salvación. «Nuestro objetivo es mejorar partido a partido. No estoy viendo el final de la temporada», ha comentado. Sobre el conjunto oscense ha valorado que «en el último partido ante el Albacete merecieron mucho más». Ha augurado que «va a ser un equipo que va a venir a pelear» y ha avisado que «son muy fuertes en los duelos».

Temas

Real Sociedad B