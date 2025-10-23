Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ansotegi, durante una rueda de prensa Royo

Ansotegi anuncia que Lebarbier tiene roto el menisco y será operado

El técnico del Sanse espera un «partido duro» el sábado en Burgos pero confía en que su equipo dé el paso adelante que le falta en los partidos de fuera de casa

Miguel González

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:42

Jon Ansotegi ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta para analizar la actualidad del Sanse de cara al encuentro del sábado (18.30) ... en Burgos. Lo primero que ha hecho ha sido lamentar la lesión de Lebarbier que le obligará a ser operado. «Se torció la rodilla la semana pasada y tiene el menisco roto, por lo que tendrá que pasar por el quirófano. Ahora nos queda animarle y estar con él». Una baja que se une a la de Ekain Orobengoa, con el cruzado roto, y el portero Lander Olasagasti, que tampoco está disponible.

