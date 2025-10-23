Ansotegi anuncia que Lebarbier tiene roto el menisco y será operado
El técnico del Sanse espera un «partido duro» el sábado en Burgos pero confía en que su equipo dé el paso adelante que le falta en los partidos de fuera de casa
Miguel González
Jueves, 23 de octubre 2025, 14:42
Jon Ansotegi ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta para analizar la actualidad del Sanse de cara al encuentro del sábado (18.30) ... en Burgos. Lo primero que ha hecho ha sido lamentar la lesión de Lebarbier que le obligará a ser operado. «Se torció la rodilla la semana pasada y tiene el menisco roto, por lo que tendrá que pasar por el quirófano. Ahora nos queda animarle y estar con él». Una baja que se une a la de Ekain Orobengoa, con el cruzado roto, y el portero Lander Olasagasti, que tampoco está disponible.
En lo que respecta al partido en el Plantío ha señalado que el Burgos «es un equipo que nos va a exigir mucho y espero un partido duro. A veces juega con dos delanteros, tiene gente rápida arriba y tendremos que estar muy bien en defensa. Con todo lo importante es lo que hagamos nosotros. En Anoeta todos los partidos hemos ido por delante y fuera no hemos conseguido adelantarnos. Si dicen eso los números será por algo. Hay que ir a por el rival desde el primer minuto a ver si damos un paso adelante fuera de casa».
La recuperación de Beitia y la vuelta de Kita de la selección de Japón entiende que «nos dan más alternativas en defensa, sobre todo para jugar este partido fuera de casa, donde estamos recibiendo muchos goles. Nos da solvencia tener jugadores específicos en esa posición».
El filial txuri-urdin no juega desde hace dos semanas cuando goleó al Andorra por 3-0, ya que la semana pasada se suspendió el encuentro contra el Huesca. «Se ha hecho largo estar dos semanas sin jugar y espero que tengamos ese hambre de fútbol. Nos tiene que pillar con mono de fútbol porque son quince días son comnpetir».
Admite que esa victoria tan rotunda les ha dado mucha confianza. «Nos hemos dado cuenta de que cuando hacemos lo nuestro bien vamos a estar cerca de competir los partidos y cerca de ganar. El equipo sabe que cuando ha bajado un poco ha sufrido mucho y lo que tenemos que hacer es eso. Cuando asciendes pasas a ser un equipo de Segunda, pero solo lo seremos si estamos al 100% y ponemos todo en el campo. Si nos relajamos un momento o dudamos ya no vamos a competir en Segunda. Los partidos del Granada y el Andorra nos sirven de lección para ver que si estamos bien vamos a estar ahí y si no, va a ser imposible».
Mariezkurrena lleva varias semanas sin ser titular pero ha destacado que «está entrenando muy bien. Que no piense que por jugar menos minutos tiene que dejar de trabajar y mejorar día a día. No tengo ninguna queja. Tengo que elegir. A veces puede jugar de delantero o más atrás en el centro del campo. Cuando ha estado bien ha jugado, el problema que tengo es que Carrera también está jugando bien y haciendo goles, y en la mediapunta Gorosabel, Ezeizabarrena, Astiazaran también lo están haciendo bien. Bendito problema».
El que aún no ha debutado es Sydney Osazuwa. «No ha jugado porque en esa posición están Carrera y Mariezkurrena. He decidido que eran mejores opciones para ganar los partidos. Es la única razón para que no haya jugado. Es difícil para él, pero tiene asumido que tiene que entrenar fuerte y eso le va a llevar a jugar. Lleva dos o tres meses seguidos entrenando y ha dado un paso adelante».
